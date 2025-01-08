Пойдет ли Зеленский на второй срок? Украинские журналисты сообщили, что решение принято

Владимир Зеленский принял решение выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах президента Украины, написала 8 января украинская газета «Телеграф», ссылаясь на источники в окружении политика. Издание предполагает, что выборы главы государства пройдут в мае 2025 года одновременно с выборами депутатов Верховной рады.
Со ссылкой на источники в окружении Зеленского «Телеграф» утверждает, что решение о его выдвижении на второй срок, действительно, принято. «С уровнем доверия 52% у него остаются шансы победить», — говорится в публикации.
В статье подчеркивается, что сам он публично об этом не объявлял, хотя и намекал. «Он не забывает оставлять себе простор для маневра, говоря: «если я сделаю больше, чем могу, то, наверное, тогда буду смотреть на это (выдвижение на второй срок. — Ред.) более позитивно», — отмечает «Телеграф».
В недавнем интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский заявлял, что его планы по выдвижению на второй срок зависят от того, как закончится конфликт, и от людей. «Прежде всего — от моей семьи», — подчеркнул он, отметив, что говорить о выборах до завершения конфликта нецелесообразно. Изначально, во время своей первой предвыборной кампании в 2019 году, Зеленский публично обещал, что выдвигаться на второй срок не будет.
Что говорят социологи
Рейтинг Зеленского, упомянутый «Телеграфом», взят из недавнего исследования Киевского международного института социологии. Из него следует, что в настоящий момент президенту Украины доверяют 52% опрошенных, не доверяют 39%.
При этом в ноябре 2024 года издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос центра «Социальный мониторинг» сообщало, что рейтинг Зеленского как кандидата в президенты совсем невысок и не превышает 16%. А около 60% украинцев предпочли бы, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на выборах главы государства.
Фаворитом президентской гонки издание назвало экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Он набрал бы 27% голосов избирателей, то есть опередил бы Зеленского более чем на 10%
Тогда же, в ноябре, британское издание The Economist со ссылкой на закрытые социологические опросы на Украине, сообщало, что Зеленский проиграл бы Залужному и в первом, и во втором туре выборов.
Что решит Залужный?
Именно поэтому украинское издание «Телеграф» в своей статье о выдвижении Зеленского отметило, что он будет баллотироваться лишь в случае, если на выборы не пойдет Залужный.
Сам экс-главком, по информации издания, пока не принял решения о своем политическом будущем. «Телеграф» предполагает, что в обмен на отказ от участия в выборах президента Украины ему пообещали кресло спикера Верховной рады. В противном случае Залужному якобы угрожают уголовными делами — например, по «сдаче» Херсонской области в начале конфликта с Россией.
О том, что такие переговоры, возможно, действительно велись, свидетельствует недавняя поездка в Лондон руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.
Вопрос о легитимности
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, после чего должны были пройти выборы. Но этого не произошло из-за военного положения в стране. В законодательстве Украины нет четкого ответа на вопрос, что делать в таких случаях и можно ли сейчас считать Зеленского легитимным главой государства. Весной 2024 года украинские СМИ писали, что будет направлено обращение в Конституционный суд, но так его в итоге и не отправили.
В России отношение к этому вопросу менялось. 17 мая 2024 года президент Владимир Путин заявлял, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения срока его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Однако 19 декабря Путин дал понять, что в настоящее время не считает Зеленского легитимным главой украинского государства.
«Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность», — заявил Путин.
Днем позже такую же точку зрения выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства <...> необходимо провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом», — подчеркнул он.