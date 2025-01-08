Пойдет ли Зеленский на второй срок? Украинские журналисты сообщили, что решение принято

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выдвижении на второй срок, сообщила газета «Телеграф». Однако официальных заявлений на этот счет глава государства пока не делал. При этом в одном из недавних интервью намекнул, что не исключает подобного варианта развития событий.

Владимир Зеленский принял решение выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах президента Украины, написала 8 января украинская газета «Телеграф», ссылаясь на источники в окружении политика. Издание предполагает, что выборы главы государства пройдут в мае 2025 года одновременно с выборами депутатов Верховной рады.

Со ссылкой на источники в окружении Зеленского «Телеграф» утверждает, что решение о его выдвижении на второй срок, действительно, принято. «С уровнем доверия 52% у него остаются шансы победить», — говорится в публикации.

В статье подчеркивается, что сам он публично об этом не объявлял, хотя и намекал. «Он не забывает оставлять себе простор для маневра, говоря: «если я сделаю больше, чем могу, то, наверное, тогда буду смотреть на это (выдвижение на второй срок. — Ред.) более позитивно», — отмечает «Телеграф».

В недавнем интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский заявлял, что его планы по выдвижению на второй срок зависят от того, как закончится конфликт, и от людей. «Прежде всего — от моей семьи», — подчеркнул он, отметив, что говорить о выборах до завершения конфликта нецелесообразно. Изначально, во время своей первой предвыборной кампании в 2019 году, Зеленский публично обещал, что выдвигаться на второй срок не будет.

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Что говорят социологи

Рейтинг Зеленского, упомянутый «Телеграфом», взят из недавнего исследования Киевского международного института социологии. Из него следует, что в настоящий момент президенту Украины доверяют 52% опрошенных, не доверяют 39%.

При этом в ноябре 2024 года издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос центра «Социальный мониторинг» сообщало, что рейтинг Зеленского как кандидата в президенты совсем невысок и не превышает 16%. А около 60% украинцев предпочли бы, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на выборах главы государства.

Фаворитом президентской гонки издание назвало экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного . Он набрал бы 27% голосов избирателей, то есть опередил бы Зеленского более чем на 10%

Тогда же, в ноябре, британское издание The Economist со ссылкой на закрытые социологические опросы на Украине, сообщало, что Зеленский проиграл бы Залужному и в первом, и во втором туре выборов.

Что решит Залужный?

Именно поэтому украинское издание «Телеграф» в своей статье о выдвижении Зеленского отметило, что он будет баллотироваться лишь в случае, если на выборы не пойдет Залужный.

Сам экс-главком, по информации издания, пока не принял решения о своем политическом будущем. «Телеграф» предполагает, что в обмен на отказ от участия в выборах президента Украины ему пообещали кресло спикера Верховной рады. В противном случае Залужному якобы угрожают уголовными делами — например, по «сдаче» Херсонской области в начале конфликта с Россией.

О том, что такие переговоры, возможно, действительно велись, свидетельствует недавняя поездка в Лондон руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Вопрос о легитимности

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, после чего должны были пройти выборы. Но этого не произошло из-за военного положения в стране. В законодательстве Украины нет четкого ответа на вопрос, что делать в таких случаях и можно ли сейчас считать Зеленского легитимным главой государства. Весной 2024 года украинские СМИ писали, что будет направлено обращение в Конституционный суд, но так его в итоге и не отправили.

В России отношение к этому вопросу менялось. 17 мая 2024 года президент Владимир Путин заявлял, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения срока его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Однако 19 декабря Путин дал понять, что в настоящее время не считает Зеленского легитимным главой украинского государства.

«Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность», — заявил Путин.

Днем позже такую же точку зрения выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства <...> необходимо провести выборы на Украине, чтобы граждане определили, кто у них будет президентом», — подчеркнул он.