Путин оставил оценку легитимности Зеленского за украинцами

На вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает РИА Новости.

«По поводу легитимности — на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — сказал Путин.

Он добавил, что на Украине в конституции «есть всякие варианты».

Кроме этого, российский лидер заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с Зеленским.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский потеряет легитимность.

Ранее в МИД РФ осудили заявления Киева о нелегитимности Путина.