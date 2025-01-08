Турция и Сирия начали готовиться к военной операции против курдов

Вооруженные силы Турции и Сирии начнут крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), если западные государства решат выдвинуть «новые требования». Об этом сообщила газета Hürriyet.

Журналисты отметили, что находящиеся на сирийской территории члены РПК продолжают настаивать на создании другой администрации республики. На этом фоне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к ним с предупреждением.

«Если РПК не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации <...> и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция [ВС Турции] вместе с сирийским государством будет неизбежна», — говорится в материале.

При этом авторы статьи не стали уточнять, какие «новые требования» западных государств могут стать причиной для начала совместной операции Анкары и Дамаска.

Также в публикации подчеркивается, что Турция прилагала усилия для стабилизации ситуации в Сирии не для того, чтобы РПК «продолжала свое существование». В настоящее время Анкара придерживается «плана А» в данном вопросе, но у нее есть и «план Б».

7 января турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан рассказал о выдвижении ультиматума членам Рабочей партии Курдистана, находящимся в Сирии. По его словам, власти республики потребовали от представителей РПК сложить оружие и покинуть сирийскую территорию. Если данное предложение будет проигнорировано, Анкара может начать военные действия.

Ранее в Турции пообещали не допустить «расчленения» Сирии.