Эрдоган намерен присоединить территории Сирии к Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пять сирийских городов, включая крупнейшие — Алеппо и Дамаск, будут преобразованы в провинции Турции. С таким заявлением он выступил на собрании в Сакарье перед членами своей партии, передает Ura.ru.

Эрдоган отметил, что города Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка станут турецкими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять османских территорий, сегодня представляющих указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую ныне представляет Турция.

13 декабря Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает, что временное сирийское правительство будет предпринимать «правильные шаги» и не станет угрозой для соседних стран.

11 декабря кабинет министров Сирии, подчинявшийся свергнутому президенту страны Башару Асаду, передал все дела переходному правительству. Бывший премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли подчеркнул, что процесс «прошел гладко».

Ранее Эрдоган пообещал не допустить раздела Сирии.