В Турции отметили чувствительность РФ и Ирана по Сирии

Анкара продолжает взаимодействие с Россией и Ираном на фоне событий в Сирии, учитывая их интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.

«Наше сотрудничество с ними (Россией и Ираном. — прим. ред.) продолжалось. Мы — зрелое государство. Мы не государство, которое говорит «все или ничего». <...> На фоне нашей борьбы в Сирии, мы продолжили сотрудничество в других областях. Так могут поступать очень немногие страны. Мы принимаем во внимание их чувствительность», — сказал дипломат.

7 января Фидан рассказал о выдвижении Анкарой ультиматума боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК), находящимся на сирийской территории, о необходимости сложить оружие и покинуть страну. Он подчеркнул, что попытки РПК затянуть время не останутся без ответа, и игнорирование ультиматума может повлечь за собой военные действия со стороны Турции.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции. Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой.

Ранее стало известно, что Асад перед свержением жаловался Ирану на Турцию.