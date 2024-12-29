«Поврежден огнем с земли»: Алиев требует от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау

Россия должна признать вину в крушении гражданского лайнера «Азербайджанских авиалиний» в Актау, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, лайнер дезориентировали системы РЭБ, а потом он получил повреждения и потерял управление. По мнению главы государства, судно сбили не специально, однако российская сторона якобы намеренно скрывает случившееся. Днем ранее президент РФ Владимир Путин принес Алиеву извинения за «трагический инцидент».

Что случилось с самолетом

Окончательные выводы специалисты сделают после изучения «черных ящиков», однако уже сейчас можно говорить о том, что самолет потерял управление в результате работы систем РЭБ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, лайнер потерял управления в районе Грозного, а версия со столкновением со стаей птиц несостоятельна. Президент добавил, что хвостовая часть была «сильно повреждена огнем с земли».

«Возможно, когда самолет был поврежден, когда он был подбит, пилот мог воспринять это как столкновение с самолетом. Потому что никто, наверное, не мог представить, что в дружественной нам стране наш самолет будут обстреливать с земли. Но, к сожалению, некоторые российские круги предпочли стоять на этой версии», — отметил Алиев.

Он добавил — азербайджанскую сторону огорчило и удивило, что официальные лица в России заявляли о «некоем взрыве газового баллона». По мнению Ильхама Алиева, российская сторона якобы хотела замять вопрос.

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Чего хочет Азербайджан

Президент добавил — никто не сомневается в том, что это произошло случайно. Тем не менее России необходимо взять на себя ответственность за случившееся, подчеркнул глава республики. По его словам, вместо признания вины и доведения информации до общественности в России озвучивают «бредовые версии».

Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, она должна наказать виновных, привлечь их к ответственности и выплатить компенсацию правительству Азербайджана, а также пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Это наши условия. Ильхам Алиев президент Азербайджана

Он напомнил, что извинения Азербайджану уже принесли, это случилось вчера, 28 декабря. Президент выразил надежду на то, что другие их «условия будут приняты, все эти условия справедливы».

«Здесь нет никаких чрезвычайных требований или проблем, и они основаны на международном опыте и нормальном поведении», — добавил азербайджанский лидер.

Позже стало известно, что Владимир Путин провел еще одни телефонные переговоры с Ильхамом Алиевым. Главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой в Актау, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Кто будет расследовать крушение

Все детали крушения обязательно установят, заявил Алиев. Он рассказал, что с первого дня Азербайджан выступал за работу группы международных экспертов, однако отказался от предложенной Россией помощи Международного авиационного комитета (МАК).

«Причина тоже очевидна. Потому что ни для кого не секрет, что в ведомстве больше российских чиновников и что российские граждане возглавляют этот институт. Факторы объективности здесь не могут быть полностью удовлетворены», — утверждает президент.

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К расследованию дела подключат представителей авиастроительной компании Embraer, профильных ведомств Бразилии, Азербайджана, Казахстана и России, а также представителей МАК, уточнил Алиев. По его словам, после изучения черных ящиков можно будет внести ясность по многим вопросам.

«Например, почему самолет не смог приземлиться в Грозном? В какой степени влияние радиоэлектронной борьбы повлияло на управление самолетами? Насколько впечатляющими были последствия удара от приземлившегося в воздухе удара и взрыва рядом с самолетом?» — объяснил азербайджанский лидер.

По его словам, «существует множество предположений». Например, некоторые эксперты считают — самолет якобы специально могли отправить по такой траектории, чтобы он упал в море.

«Мы не хотим комментировать какие-то неясные моменты <…> Но в вопросах, которые очевидны, мы должны говорить», — добавил президент Азербайджана.

Как отработал экипаж самолета

Летчики и весь экипаж лайнера проявили и профессионализм, и героизм, подчеркнул Ильхам Алиев. По его словам, пилоты понимали, что выжить им не удастся, однако сделали все, чтобы спасти пассажиров.

«Их работа, еще раз говорю, будет по достоинству оценена азербайджанским правительством. Да помилует Бог погибших членов экипажа и всех пострадавших, и мы молимся Богу об исцелении выживших», — отметил президент.

Он уточнил, что подавляющее большинство выживших уже находятся в Баку. Некоторые еще проходят лечение в казахстанских больницах, и в ближайшее время их доставят в Азербайджан.