Трагический инцидент. Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета

Путин извинился перед Алиевым за инцидент с крушением самолета в Актау

Президент России Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым за то, что в воздушном пространстве Российской Федерации произошел трагический инцидент с разбившимся самолетом. В свою очередь, Алиев особо подчеркнул, что лайнер подвергся над российской территорией «внешнему воздействию».

Позвонил Алиеву

Президент России Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба Кремля. Они подробно обсудили авиакатастрофу вблизи Актау в Казахстане.

«Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении.

В ходе разговора было отмечено, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, однако не вышло, потому что Грозный, Моздок и Владикавказ в это время отражали атаки украинских дронов.

Алиев в свою очередь подчеркнул, что потерпевший крушение самолет подвергся внешнему воздействию в небе над территорией России .

«Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия», — сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Азербайджанские и российские следователи и прокуроры вместе работают в Грозном. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

И поговорил с Токаевым

После звонка Алиеву Путин также позвонил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Политики обменялись соболезнованиями. На борту воздушного судна находились в том числе российские и казахстанские граждане. Стороны договорились оставаться в постоянном контакте по вопросам расследования.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, заявил со ссылкой на экспертов, что воздушное судно получило повреждения за пределами воздушного пространства республики.

«Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу — когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы. По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую», — сказал вице-премьер.

Катастрофа в Актау

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. Он не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сильного тумана, борт перенаправили в Махачкалу. Однако пилоты решили посадить воздушное судно в Актау, рассказав диспетчерам о «нештатной ситуации на борту».

В итоге лайнер рухнул в трех километрах от Актау, на месте крушения начался пожар. 38 человек погибли. Среди них семеро россиян.

Девять россиян, выживших в катастрофе, доставили в Москву спецбортом МЧС. По данным Минздрава, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, одна женщина — в тяжелом, а еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

Обещания перевозчика

Тела 24 погибших доставят в Баку, сообщили в пресс-службе «Азербайджанских авиалиний».

Для пострадавших пассажиров также организуют спецрейс в Азербайджан.

Авиаперевозчик выплатит компенсации пострадавшим в размере 20 тыс. манат (1,2 млн руб.). За каждого погибшего родственники получат по 40 тыс. манат (2,5 млн руб.).

«Азербайджанские авиалинии» приостановили рейсы в Баку и Махачкалу до завершения расследования.