«Пить уже начали, что ли?» Захарова высмеяла планы Польши о переброске войск к границе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Польши о строительстве в 2025 году новой дороги к Калининградской области для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости. Об этом замысле в интервью Financial Times рассказал замглавы польского МВД Дущик. За последние несколько лет в Польше неоднократно заявляли о разных милитаристских инициативах — от строительства «электронного забора» на границе до прямых угроз захвата Калининграда.

Калининград полякам не дает покоя

В интервью британскому изданию Financial Times замглавы польского министерства внутренних дел Мачей Дущик рассказал о планах по строительству новой дороги до Калининградской области. По его словам, она может пригодиться в случае гипотетического конфликта с Россией, во время которого польские войска придется быстро перебрасывать в сторону границы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла эти заявления.

«Пить уже начали, что ли?» — написала он.

Подобные разговоры в Польше возникают не впервые. Например, в феврале 2024 года, как сообщала Rzeczpospolita, экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России «оккупированной территорией» и пригрозил, что в случае войны НАТО с Россией она будет ликвидирована.

Хотя мнение генерала нельзя отождествлять с официальной позицией Варшавы (Скшипчак – отставной военный и популярный в Польше военный эксперт), эти заявления не остались незамеченными в России.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в ответ на них указал, что регион находится под надежной защитой Балтийского флота, а жителям бояться нечего. Он напомнил, что область перешла к Советскому Союзу и затем к Российской Федерации в результате мирного договора по итогам Второй мировой войны, а потому называть ее «оккупированной территорией» невозможно.

В свою очередь, военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок напомнил, что в 1945 году Восточная Пруссия была разделена между Советским Союзом и Польской Народной Республикой, причем 2/3 территории остались как раз в Польше. А если развивать тему пересмотра итогов Второй мировой войны далее, окажется, что значительная часть современных польских земель до 1945 года относилась к Германии.

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Польша военизируется?

С начала СВО военные расходы Польши значительно выросли и, по-видимому, будут только увеличиться, заявил ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около $35,3 млрд). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых (около $41,8)», — сообщил министр.

Польша закупала вооружения в США и Южной Корее, причем с южнокорейскими поставками все получилось неоднозначно. Например, уже после поставки выяснилось, что самолеты FA-50 в реальности не пригодны для ведения боевых действий, что вызвало скандал в польском министерстве обороны.

Отдельной темой стали планы по уничтожению пролетающих над Украиной российских ракет с территории Польши. В сентябре глава МИД Радослав Сикорский заявлял, что такие удары необходимы для защиты воздушного пространства Польши и что они — «конституционная обязанность» правительства. Впоследствии эта тема тихо ушла из повестки.

Электрозаграждение

В феврале 2023 года в Польше объявили о планах строительства на границе с Калининградской областью электронного заграждения с камерами и датчиками общей протяженностью около 200 км. Перед этим, с ноября 2023 года, Польша строила на границе с российским анклавом сплошное ограждение с колючей проволокой.

В России это не вызвало беспокойства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные действия — «дело поляков».

При этом тема военного противостояния с Россией присутствует в заявлениях польских официальных лиц относительно регулярно. В июле 2024 года президент Польши Анджей Дуда открыто заявил, что НАТО нужно заранее готовиться к войне с Россией, поскольку ее может спровоцировать исход конфликта на Украине.

«Это <...> твердое убеждение всех членов альянса. Я очень рад такому единодушию <...> Нет больше стран, которые бы не рассматривали [возможность] ведения войны [с Россией]», — заявил Дуда.

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