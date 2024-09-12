Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители

Польские власти закупили у Южной Кореи учебно-боевые самолеты FA-50, однако после поставки выяснилось, что они не пригодны для ведения боевых действий. Об этом в сейме рассказал замглавы минобороны республики Цезарий Томчик, его цитирует РИА Новости.

«Это абсурд. Мы ведем переговоры до того, как что-то купим, а не после того, как купим это. <...> Вероятно, это первые в мире небоевые учебно-боевые самолеты», — высказался чиновник во время заседания.

Он объяснил, что Польша при заключении сделки не обсуждала вооружение закупаемых самолетов, и когда 12 воздушных машин поставили в Польшу, боевого компонента у них не обнаружили. Также выяснилось, что оружие для указанных истребителей больше не производится.

Помимо прочего, польское правительство не заложил в бюджет деньги на ангары для FA-50 и тренажеры для их обслуживания. В результате минобороны республики вынуждено искать по всему миру подержанное оборудование для истребителей.

Томчик добавил, что министерство запросило у Верховной контрольной палаты Польши проверку деятельности прошлого руководства минобороны в том, что касается контракта на закупку самолетов.

9 сентября стало известно, что польские власти не подписали исполнительное соглашение на поставки южнокорейских танков К2 «Черная пантера» во время выставки оборонной промышленности в Кельце и теперь добиваются включения в контракт частичной локализации производства машин на территории Польши и более выгодных, нежели сейчас, финансовых условий.

Ранее Польша призналась в невозможности отдать Украине свои истребители.