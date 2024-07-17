«Орбан? Он просто боится»: Дуда призвал НАТО готовиться к войне с Россией Президент Польши Дуда: победа России на Украине может закончиться войной с НАТО

Президент Польши заявил, что странам НАТО надо увеличить свои войска для войны с Россией. При этом альянс не собирается первым нападать, нужно просто выглядеть «достаточно сильными», говорит Дуда. По его мнению, можно уже не считать, сколько времени осталось до возможного конфликта, а сразу готовиться. Президент Польши также оценил «мирную миссию» премьера Венгрии. Он считает, что Орбан «просто боится» более масштабного конфликта в Европе.

НАТО нужно заранее готовиться к войне с Россией, поскольку ее может спровоцировать исход конфликта на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska.

«Если мы позволим Украине проиграть, тогда потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка.

Если российскому империализму не дать отпор и не затупить жестокий клинок [президента России Владимира] Путина, этот прожорливый российский монстр захочет атаковать снова и снова», — высказался Дуда.

Он призвал не высчитывать, когда именно начнется возможная война с Москвой, а уже готовиться к ней. Странам альянса нужно укрепить свои армии, действуя «разумно и спокойно».

«Нам следует сосредоточиться не на подсчете дней, а на действиях... НАТО – оборонительный альянс, но старое правило гласит: «Хотите мира? Готовьтесь к войне». Альянс должен быть достаточно сильным, чтобы сделать невыгодным нападение на него», — пояснил Дуда.

Президент отметил, что каким-то странам НАТО нужно поднять оснащение своих войск. Другим же стоит в принципе собрать более крупные армии.

«Время разоружения безвозвратно прошло», — подытожил польский лидер.

Что касается Польши, она уже значительно увеличила расходы на оборону, хотя они и требуют «большой жертвы» от государства и общества. В июле минобороны республики сообщило об увеличении количества своих военных на границах с Россией и Белоруссией до 17 тыс. человек. Из них 8 тыс. будут дежурить непосредственно на границе, а еще 9 тыс. находиться неподалеку в состоянии постоянной готовности, чтобы по сигналу прибыть в нужное место в течение 48 часов.

Кроме практической пользы от укрепления войск НАТО нужно продемонстрировать свою решимость российскому президенту Владимиру Путину, говорит Дуда.

«Есть решимость показать Владимиру Путину, что Запад не боится, что Запад прекрасно знает, во что играет Россия, и будет готов и сплочен, чтобы защитить себя от нападения. Угроза войны существует, потому что одни только слова осуждения не удержат Россию. Ее будут сдерживать танки, системы противоракетной обороны, отличная подготовка и солдаты, которые смогут победить», — резюмировал польский лидер.

Он также назвал Россию — самой большой и «прямой» угрозой безопасности для НАТО (сам альянс по итогам саммита в июле также назвал угрозой Китай). По словам президента, в российскую угрозу верят все страны объединения.

«Это... твердое убеждение всех членов Альянса. Я очень рад такому единодушию... Нет больше стран, которая бы не рассматривали [возможность] ведения войны [с Россией]», — заявил Дуда.

В ответ интервьюер напомнил о венгерском премьере Викторе Орбане, который «играет самостоятельно» и отдельно от НАТО посещает противоборствующие стороны.

«Тебе не кажется, что он делает это потому, что боится? Потенциального конфликта более масштабного характера», — сказал на это замечание Дуда.

«Да зачем нам эти страны НАТО»

Власти Польши не первый раз заявляют о «российской угрозе». Еще в 2020 году Варшава назвала Россию главной угрозой для безопасности страны, а с началом полномасштабного конфликта на Украине подобная риторика только усилилась. При этом около 40% поляков по последним опросам не верят, что Россия может напасть на республику. В Кремле всегда отрицают наличие опасности для НАТО.

«Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны — никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут», — подчеркивал в декабре 2023-го Путин.

Отдельно российский лидер указывал, что Россия не претендует на польскую территорию, как и на земли других европейских стран. Опасность же глобальной войны, на его взгляд, очевидна каждому, поскольку она поставит под угрозу все человечество.

«У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде», — пояснял президент.

На фоне свежего интервью Дуды реальность российской угрозы опроверг зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что Россия не собирается ни нападать, ни тем более бить по Европе ядерным оружием.

«Россия сегодня не угрожает НАТО, не собирается нападать на страны — участницы альянса и тем более превращать жителей его стран в мелкодисперсную радиоактивную пыль. Все это блевотина западной пропаганды», — заявил Медведев.

Он добавил, что безопасность планеты зависит от благоразумия Запада, однако там его не проявляют. По мнению Медведева, поведение НАТО напоминает «трупные пляски перед краем разверз­нувшейся перед человечеством адской бездны».

«Любые попытки враждебного нам блока продвигать свои шкурные интересы на территории бывшей Украины или в других исторически близких России странах будут и дальше наталкиваться на наше адекватное противодействие... Россия считает нормой взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, она делает ставку на дипломатические усилия», — также сказал политик.