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В Польше заявили о рекордных военных расходах страны

МО Польши: военные расходы страны каждый год бьют рекорды

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Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Расходы Польши на военные нужды бьют рекорды ежегодно. С таким утверждением в беседе с журналистами выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около 35,3 миллиарда долларов). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых (около 41,8 миллиарда долларов)», — сообщил министр.

По словам Косиняк-Камыша, упомянутые суммы эквивалентны 4,2% от ВВП государства. Таким образом, подытожил глава минобороны, среди стран Североатлантического альянса Польша по этим показателям находится на первом месте.

До этого Косиняк-Камыш заявил, что его страна не смогла создать украинский легион для помощи ВСУ на фронте, поскольку не нашла желающих служить в нем.

При этом польское МО сообщило, что добровольческий украинский легион начал осуществлять набор солдат в польском городе Люблин.

Ранее Польша захотела блокировать членство Украины в ЕС из-за «исторической правды».

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