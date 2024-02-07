«Инициирует новый раздел страны». Польский генерал пригрозил отнять Калининград

Экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России «оккупированной территорией» и пригрозил, что в случае войны НАТО с Россией она будет ликвидирована. Об этом пишет Rzeczpospolita. Почему Польше не стоит критиковать результаты Второй мировой войны и чем грозит Варшаве нападение на Калининградскую область — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Если между НАТО и Россией произойдет вооруженный конфликт, полагает бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал-лейтенант Скшипчак, то «оккупированная» Москвой «Кёнигсбергская» область будет непременно ликвидирована. Генерал Войска Польского считает, что Вашингтон не допустит того, чтобы Москва продолжала управлять регионом и дислоцировала там части и соединения своих Вооруженных сил.

Для начала следует напомнить отважному польскому генералу, что в 1945 году Восточная Пруссия была разделена между Советским Союзом (Калининградская область вошла в состав Российской Федерации) и Польской Народной Республикой.

Если Вальдемар Скшипчак называет «Кёнигсбергскую» область «оккупированную» Москвой, то тогда, по логике генерала, 2/3 части территории Восточной Пруссии, переданные ПНР и сегодня именующиеся Варминьско-Мазурским воеводством, «оккупированы» Польшей.

В этом случае земли, «оккупированные» Варшавой, надо вернуть законному хозяину — Германии. То есть польский военачальник подвергает ревизии результаты Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании, которая проходила 17 июля — 2 августа 1945 года. Иными словами, Вальдемар Скшипчак требует пересмотреть результаты Второй мировой войны.

Но в этом случае, кроме Варминьско-Мазурского воеводства, Польше надо вернуть Германии исконно немецкие земли к востоку от рек Одер и Нейсе (большая часть Померании, Восточного Бранденбурга и Силезии), включая Вольный город Данциг (ныне Гданьск). То есть Вроцлав должен превратиться в Бреслау, Щецин в Штеттин, Свиноуйсьце в Свинемюнде.

Если уж пересматривать результаты Второй мировой войны, то надо это делать в полном объеме. И тогда война будет не между Россией и НАТО, а Польши с Литвой (Вильно придется возвращать Варшаве) и Белоруссией (западные районы страны). Можно только представить реакцию белорусского батьки на подобные польские предложения. А Украине придется в этом случае возвращать Польше Галицию и город Львов. А это опять война — теперь уже между Киевом и Варшавой. Все-таки польскому генералу надо хотя бы немного думать, прежде чем озвучивать подобные предложения.

По сути дела, экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак своими словами инициирует Четвертый раздел Польши.

Если же между НАТО и Россией произойдет вооруженный конфликт, то польский военачальник, который полагает, что «у России нет потенциала для проведения военной операции против члена НАТО», должен непременно иметь в виду, что эта война будет иметь исключительно ракетно-ядерный характер (и никакого другого). И территория Польши в этом случае Москвой будет рассматриваться как объект первоочередного удара.

Только одного пуска ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» с ядерными боевыми частями 152-й гвардейской ракетной Брестско-Варшавской, ордена Ленина, Краснознаменной ордена Кутузова бригады (пункт постоянного базирования — город Черняховск Калининградской области) хватит для того, чтобы снести с лица земли половину Польши. Похоже, именно этого просто жаждет генерал Вальдемар Скшипчак.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).