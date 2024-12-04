Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше отказались защищать небо Украины системами ПВО страны

Минобороны Польши: системы ПВО в стране не будут защищать Украину

close
Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Западные системы противовоздушной обороны (ПВО), размещенные на территории Польши, не будут защищать небо Украины. Об этом заявил глава минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

«Они (системы ПВО. — «Газета.Ru») защищают воздушное пространство стран НАТО», — сказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что в настоящее время власти Польши не рассматривают инициативу по перехвату ракет над Украиной. По его словам, альянс пока не принимал соответствующего решения.

В скором времени на территории Польши временно разместят системы ПВО Patriot и NASAMS. Они будут переданы стране Германией и Норвегией.

В ноябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, заявил, что если бы ракеты летели в сторону республики, то были бы сбиты. Он утверждал, что Россия во время удара «фактически использовала все, что у нее было», включая БПЛА, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Ранее в Бюро нацбезопасности Польши заявили, что Россия побеждает на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами