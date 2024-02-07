В Калининграде ответили на заявления польского генерала о захвате области

Жителям Калининградской области нечего бояться, она находится под надежной защитой Балтийского флота. Так пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков прокомментировал сделанные в Польше заявления о возможности захвата региона, сообщают РИА Новости.

Лысков подчеркнул, что Калининградская область — это не «оккупированная территория», а регион, перешедший к Советскому Союзу и затем к РФ в результате мирного договора. Он надежно защищен силами Балтфлота и в этом смысле беспокоиться его жителям не о чем.

«В отличии от наших соседей, мы просто оружием не бряцаем. Занимаемся своими делами — работаем, развиваем наш регион», — заявил пресс-секретарь губернатора.

7 февраля экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России «оккупированной территорией» и пригрозил, что в случае войны НАТО с Россией она будет ликвидирована.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина в Калининград — не месседж странам НАТО.