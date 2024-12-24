Российско-украинский конфликт закончится уже в следующем году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, есть два сценария завершения кризиса: мирные переговоры или уничтожение одной из конфликтующих сторон. В Госдуме прогноз политика поддержали, призвав к уничтожению украинских властей, а вот в Совфеде выразили уверенность, что в 2025-м начнутся переговоры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится уже в следующем году. Причем случиться это может как в результате работы дипломатов, так и на поле боя.

«Война [на Украине] закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — предположил глава венгерского правительства.

По его словам, США и европейские страны потратили на украинский конфликт около €300 млрд. Орбан раскритиковал такие вложения и подчеркнул, что деньги можно было потратить на повышение уровня жизни во всей Европе.

«Мы могли бы обуздать миграцию, построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были потрачены впустую», — подчеркнул Виктор Орбан.

Он добавил, что из-за военных действий погибают люди, миллионы жителей покинули страну, и теперь Украина не в состоянии «обеспечить себя экономически в обозримом будущем». Премьер Венгрии признался, что связывает надежды на мирное завершение конфликта со вступлением в должность президента США Дональда Трампа. Спецпредставитель последнего по Украине Кит Келлог накануне заявил, что избранный президент США желает на Украине «мира, который будет честным, который будет надежным, который будет устойчивым».

Как ранее отмечал Орбан, в Европе мнение о конфликте на Украине уже изменилось. «Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире», — говорил он.

Переговоры в 2025-м?

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявление премьера Венгрии, допустил, что его прогноз может сбыться.

«Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим», — сказал депутат, подчеркнув, что завершение украинского конфликта в 2025 году исключать нельзя, так как «все может быть».

В Кремле при этом подчеркнули, что Киев продолжает отвергать вариант урегулирования конфликта посредством переговоров.

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу [специальную военную] операцию», — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что переговоры начнутся в следующем году . По ее словам, процесс этот будет непростым.

«Стамбульские договоренности, которые были сорваны, — в них заложена основа, база наших подходов. Я не буду повторять, вы их прекрасно знаете. Вот это константа, от этого мы ни на йоту не отступим», — объяснила она и напомнила, что позицию России по переговорам ранее сформулировал Владимир Путин.

В администрации президента Украины, в свою очередь, также признали «неизбежность» переговоров: как заявил советник руководителя офиса главы государства Сергей Лещенко, дипломатические усилия Киева нацелены на обеспечение сильной переговорной позиции в 2025 году.