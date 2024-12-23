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На Украине признали, что переговоры с Россией об окончании конфликта неизбежны

Советник главы офиса Зеленского Лещенко: переговоров по Украине не избежать
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина признает неизбежность переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

«Мы понимаем, что переговоры - это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом», - подчеркнул он.

По словам Лещенко, дипломатические усилия Украины должны сводиться к тому, чтобы Киев имел на 2025 год «все для продолжения защиты своей территории».

До этого американская газета The Washington Post писала, что власти Украины «начинают верить» в окончание конфликта в следующем году.

Кроме того, как отмечалось в материале, Украина уже подписала пакты о безопасности с отдельными странами, однако аналитики и официальные лица признали, что в будущем эти пакты могут не соблюдаться.

Ранее Слуцкий счел, что Трамп хочет завершения конфликта на Украине.

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