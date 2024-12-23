Орбан заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась

Орбан убежден, что в ситуации вокруг Украины произошли положительные сдвиги

Мнение об украинском конфликте изменилось, появилась прочная надежда на его мирное урегулирование. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании М1.

«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире», — отметил Орбан.

Орбан обратил внимание, что связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с предстоящим вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа. Венгерский премьер-министр назвал американцев «большой силой».

Накануне Орбан заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине. Венгерский премьер добавил, что в апреле 2022 года Москва и Киев были «в нескольких часах» от заключения мирного соглашения, но это стало невозможным «из-за вмешательства Запада». Он добавил, что значимые изменения наблюдаются и в мире в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.