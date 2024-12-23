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Спецпосланник Трампа раскрыл, какого мира хотят для России и Украины

Спецпосланник Келлог: Трамп хочет устойчивого мира на Украине
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Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует установление устойчивого и справедливого мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил назначенный новым американским лидером спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг в эфире Fox Business.

«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным», — заявил спецпосланник.

Келлог подчеркнул, что не стоит «забегать вперед Трампа», озвучивая какие-либо планы по урегулированию конфликта, поскольку у избранного президента есть свои мысли на этот счет.

Келлог в скором времени прибудет с визитом на Украину. Представитель украинского МИД Георгий Тихий не называл точную дату приезда из секретности, но сообщал, что до спецпосланника украинские власти хотят донести свою точку зрения о «справедливом мире» с Россией.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что к России не поступали обращения относительно организации возможного визита Келлога.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может закончить конфликт на Украине.

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