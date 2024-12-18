«Это провокация»: Абхазия попросила у России бесплатное электричество

Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Официального ответа еще не было, а существующие поставки закончатся 31 декабря. Из-за энергокризиса, возникшего после сокращения поддержки со стороны России, в республике закрыли школы и детсады, а днем электричество подают в течение менее чем трех часов. В Госдуме же обвинили в проблемах Абхазии майнинг криптовалюты и призвали власти страны прекратить провокации против РФ.

О чем просит Абхазия

Власти Абхазии еще 30 октября попросили Минэнерго России предоставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии бесплатно, рассказал ТАСС исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

«Этого объема хватило бы на три месяца с веерными отключениями по четыре часа. Но пока мы никакого официального ответа не получили от российских коллег. На случай, если социального перетока не будет, мы будем вынуждены покупать электроэнергию в РФ так же, как и сейчас», — объяснил Нанба.

По его словам, контракт на коммерческие поставки электроэнергии истечет 31 декабря, и Абхазия уже направила запрос на продление договора. Осенью в республике образовался энергодефицит. Абхазия начала закупать электроэнергию у России с 1 ноября — ее поставляют с 21:00 до 07:00. В остальное время электричество подают из ИнгурГЭС — правда, всего на 2 часа 48 минут из-за низкого уровня воды.

Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил местной энергетической компании «Черноморэнерго» ситуацию с Грузией: власти планируют договориться с Тбилиси об увеличении поставок электроэнергии зимой в обмен на возврат такого же объема в весеннее и летнее время.

Кризис в республике

Энергетический кризис разразился в Абхазии после сокращения поддержки со стороны России. Власти республики вынуждены были уменьшить объемы подачи электричества, закрыть школы и детские сады и перераспределить средства из бюджета. Как следствие, пострадали работники бюджетных сфер — учителя, врачи и другие. И.о. премьера Валерий Бганба попросил РФ возобновить финансирование социальных выплат, приостановленное в сентябре.

Без зарплат и электричества. В Абхазии заявили о нехватке денег без помощи России В Абхазии не хватает денег для выплат зарплат бюджетникам. Также есть риск массовых отключений... 06 декабря 18:08

По словам депутата Госдумы Константина Затулина, в Абхазии «занимаются спекуляцией электроэнергии, занимаясь майнингом». Парламентарий напомнил, что республика покупает электричество по «самой низкой на рынке» цене.

«Я считаю провокаторством закрытие школ и детских садов вместо того, чтобы запретить майнинг, на котором некоторые люди, в том числе и во власти, и в оппозиции, зарабатывают деньги <...> Это же провокация, как и заявления о том, что Россия запретила вывоз мандаринов из Абхазии. <...> Это для того, чтобы сформировать образ России в глазах населения, правильно? Вы в эти игры прекратите играть. Вы доиграетесь просто, вот и все», — заявил депутат «Ленте.ру».

Джансух Нанба признал, что незаконная дейтельность майнинговых ферм может спровоцировать дефицит электричества в Абхазии.

«Сейчас майнинг несет критически негативный эффект для благосостояния нашего населения», — отметил министр.

Он уточнил, что потребляемую электроэнергию в Абхазии оплачивают лишь 47% абонентов. Власти работают в этом направлении, в республике продолжается установка счетчиков, добавил Нанба.

Накануне парламент Абхазии одобрил законопроект о запрете майнинга. Законодатели разработали нормы, ужесточающие ответственность за незаконную добычу криптовалюты.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что о возможном возобновлении социальных выплат Абхазии можно будет говорить после того, как стороны найдут компромисс. Она объяснила, что прекращение финансирования не было связано с инвестиционным соглашением, от ратификации которого отказался абхазский парламент. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия прекратила соцвыплаты, чтобы добиться соблюдения «баланса обязательств». По его словам, между странами есть пакет договоренностей, который каждая страна должна соблюдать. Министр выразил уверенность, что «абхазские друзья это прекрасно понимают».

Протесты в Абхазии

В октябре Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение, предусматривающее экономические льготы для российских юрлиц. Этим оказались недовольны представители абхазской оппозиции — по их мнению, подписание документа поставило национальный суверенитет республики под угрозу.

На улицы Сухума вышли протестующие, демонстрации прошли во всех крупных городах Абхазии. Оппозиционеры потребовали отставки президента Аслана Бжании и премьера Александра Анкваба. В итоге они покинули свои должности, а парламент не стал ратифицировать соглашение.

Досрочные президентские выборы в Абхазии назначили на 15 февраля 2025 года.