Друзья должны соблюдать обязательства: Лавров объяснил остановку выплат абхазам

Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии из-за «баланса обязательств», заявил Сергей Лавров. Платить абхазским учителям, врачам и силовикам РФ прекратила с 1 сентября. Кроме того, зимой республике придется покупать российскую электроэнергию по коммерческой цене. МИД Абхазии уже предупредил, что без Москвы многим в стране придется «затянуть пояса». Тем временем в Госдуме призывают искать компромисс и учесть недовольство местных жителей.

Россия прекратила социальные выплаты в Абхазии, чтобы добиться соблюдения «баланса обязательств», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — подчеркнул Лавров.

При этом министр не считает происходящее «обострением» отношений между Россией и Абхазией. Он добавил, что представители российского МИД в республике «ведут соответствующую работу». Также Лавров рассказал, что в начале августа пригласил главу абхазского МИД Сергея Шамбу посетить Москву в любое удобное для того время.

«Уверен, что в ближайшие дни, недели сможем такую встречу организовать», — резюмировал министр.

Сам Шамба ранее признал, что у российских властей за последнее время накопилось «много недовольства» по поводу Абхазии. В результате Россия не только остановила соцвыплаты учителям, врачам и силовикам Абхазии с 1 сентября, но и будет этой осенью и зимой поставлять республике электроэнергию по коммерческой цене. Шамба призвал абхазов задуматься, насколько те готовы из-за каких-то противоречий с Москвой остаться без ее поддержки и «затянуть пояса».

«К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить, какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация [с Россией] будет продолжаться? Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено в первую очередь именно этими вопросами <...> До конца года, если будут сохраняться санкции, многие пострадают. Будем думать, как выходить из этой ситуации», — сказал Шамба.

Происходящее он назвал только первыми шагами Москвы, дальше положение для республики может только ухудшиться. Без России абхазам придется вспомнить времена полной экономической блокады и «затянуть пояса», предупредил министр.

Требования Москвы известны из протокола августовской встречи замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией (сканы документа попали в интернет, абхазская сторона частично подтвердила их подлинность). Речь идет о трех договоренностях, в соответствии с которыми Абхазия должна: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений; обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов на своей территории; снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов. Это соглашения должны быть одобрены абхазским парламентом, но вызвали широкие разногласия в республике.

«С недавних пор, когда подписанные с Кремлем соглашения стали приобретать явно невыгодный для Абхазии характер, депутаты парламента приняли закон, по которому любое внешнеполитическое соглашение до его подписание должно получить одобрение депутатов», — поясняет JamNews.

«Накопилось много вопросов»

Депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» призвал выстроить отношения с Абхазией по примеру Союзного государства России и Белоруссии. По его мнению, действовать нужно деликатно, не торопясь и учитывая опасения местных жителей.

«Российско-абхазские отношения это не гонка «Формулы-1» со скоростью 300 км на финиш. Это очень тонкая и живописная горная дорога с двусторонним движением. Где любой резкий поворот может опрокинуть участников движения в горное кавказское ущелье», — образно описал Ющенко.

Он призвал понять абхазов, которые не согласны с некоторыми требованиями России. Так, Москва хочет, чтобы Абхазия разрешила россиянам покупать апартаменты , таким образом, фактически, сняв запрет на приобретение жилой недвижимости для иностранцев. Противники инициативы опасаются, что тогда в республику переедет слишком много не абхазов.

«Местных жителей там всего 250 тыс. человек. Их очень волнует развитие своей страны в близком сотрудничестве с Россией. Что там будет завтра? Их размоет, они в горах будут жить? Или они будут хозяевами на своей земле гостеприимно распахивая двери своим друзьям. Поэтому они пытаются сохранить свою идентичность, свой национальный колорит», — указал Ющенко.

Как полагает член Думы, следует все-таки принять закон насчет апартаментов, но так, чтобы тот устроил большую часть абхазов. В частности, надо скорректировать формулировки документа и начать строить апартаменты понемногу, а не сразу с десятков тысяч.

Также Абхазия должна обеспечить льготы для российских инвесторов . Критики соответствующего соглашения между странами полагают льготы слишком обширными. «Авторы проекта задались двумя целями: создать в Абхазии для крупных российских инвесторов безграничный налоговый рай <...> [и] сделать так, чтобы бюджет самой Абхазии от этих инвестиций <...> не получил ничего», — иронично оценивает документ JamNews.

По мнению Ющенко, местный бизнес справедливо недоволен чрезмерными послаблениями для российских конкурентов.

«В одной из редакций говорилось, что иностранный инвестор, который заходит в Абхазию, освобождается чуть ли не на 25 лет [от налогов и других платежей] <...> Но тогда как местный бизнес должен существовать? Естественно, местные люди против, возмущаются, поэтому нужно находить общий компромисс», — отметил депутат.

Третье требование России — республика должна ратифицировать двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам. То есть, решения судов Абхазии в этой сфере должны выполняться в РФ и наоборот . Но недовольные соглашением в Абхазии сомневаются, что Россия действительно будет зеркально выполнять абхазские решения.

«Если, допустим, юрисдикция российских судов действует на территории Абхазии, то тогда, по идее и по логике, юрисдикция абхазских судов должна действовать на территории России. Есть определенная дискуссия, вопрос, я думаю, можно обсудить в рамках группы дружбы с абхазскими парламентариями, а они в свою очередь [могут] провести широкую дискуссию со старейшинами и политическими силами и принять компромиссное решение — стоять на месте тоже нельзя», — прокомментировал Ющенко.

В целом, по его словам, сами абхазы заинтересованы развивать отношения с Россией, «но не на условиях диктата, интереса олигархов, застройщиков». Сотрудничество должно быть взаимовыгодным, с сохранением «абхазского колорита» по итогам.