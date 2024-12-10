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В Госдуме назвали условие возобновления выплат Абхазии

Депутат Журова: Москва возобновит выплаты Абхазии, когда будет найден компромисс

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия возобновит социальные выплаты Абхазии, когда между сторонами будет найден компромисс. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Абхазия правильно обратилась к Мишустину, теперь будут искать компромисс, как продолжить эти выплаты. Это было предыдущее соглашение, не связанное с тем, что сейчас принимается с инвестициями апартаментов. Это несвязанные вещи», — сказала Журова.

Она заявила, что после президентских выборов в Абхазии будет ясно, с кем Москве работать дальше и как выстраивать отношения. Парламентарий призвала больше работать с населением республики, чтобы избежать возникновения «мифов». Журова подчеркнула, что прекращение выплат никак не связано с ситуацией вокруг инвестиционного соглашения между Москвой и Сухумом.

10 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к своему российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты.

До этого Бганба сообщал, что в Абхазии школы и детские сады закроют со вторника, 10 декабря, из-за энергодефицита. По его словам, с понедельника в Абхазии днем будут включать свет по 2 часа 20 минут. С 21:00 до 07:00 электричество отключать не будут. Бганба отмечал, что значительные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией.

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