Лариса Долина и глава минобороны КНДР. Кто попал в список антироссийских санкций ЕС Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС сделал исключение для MOL из 15-го пакета санкций

Власти Евросоюза расширили санкции против России. В очередной, уже 15-й по счету список вошли 54 физических лица и 30 организаций. В перечне оказались российские военные, артисты и бизнесмены, а также высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний. При этом в Венгрии заявили, что добились отказа ЕС от самых «сумасшедших идей» — например, в итоговый перечень не включили патриарха Кирилла.

Евросовет 16 декабря утвердил 15-й пакет санкций против России. В него вошли 54 человека, 30 организаций, а также 52 иностранных судна из третьих стран – якобы за помощь в обходе антироссийских ограничений.

Теперь в санкционных списках ЕС против России значатся 1879 человек и 507 компаний.

В списках Евросоюза оказались глава минобороны Северной Кореи Но Гван Чхоль и замначальника генштаба КНДР Ким Ен Бок. Из документа следует, что они якобы «поддерживают действия», направленные на «создание угроз для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Под ограничения попали главред «Африканской инициативы» Артем Куреев, журналистка Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев. Представители ЕС уточнили, что санкции против них ввели за «гибридные действия», направленные против Евросоюза в международных организациях и третьих странах.

Также ограничения ввели против ряда российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ» (неофициальное название Главного управления Генерального штаба ВС РФ. — «Газета.Ru»). В списках оказался глава Мордовии Артем Здунов. Его сочли ответственным за поддержку и реализацию действий, якобы подрывающих суверенитет и независимость Украины. За поддержку проведения спецоперации ограничения ввели против народной артистки России Ларисы Долиной и руководителей ряда компаний.

В перечне ЕС оказались генеральные директора «Газпром флота», «Газпром СПГ технологий» и «Газстройпрома» Юрий Шамалов, Иван Кожевников и Николай Ткаченко. Вместе с ними — глава совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе, глава «ТСК Вектор» Артем Ямщиков и гендиректор АО «Завод «Пластмасс»» Александр Балашов.

Под санкции также попали авиакомпания Utair, глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, задействованное в разработке двигателя ПД-14 для нового российского лайнера МС-21 предприятие «ОДК-Стар» и государственный концерн «Корпорация развития Донбасса».

Экспортные ограничения ввели против 32 компаний, производящих военную продукцию и товары двойного назначения. В список вошли 20 организаций из России, семь из Китая, две из Сербии, по одной из Ирана, Индии и ОАЭ.

«Это свидетельствует о единстве государств-членов ЕС в нашей неизменной поддержке Украины. Наша первоочередная задача — поставить Украину в максимально сильную позицию. Мы будем рядом с украинским народом на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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Власти Евросоюза назвали введение санкций ответом на «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В ЕС нацелились также на российские оборонные и судоходные компании, ответственные за транспортировку нефти и нефтепродуктов.

«Эта мера направлена против танкеров, не входящих в ЕС, которые входят в «теневой флот Путина», обходящего механизм ограничения цен на нефть или поддерживающего энергетический сектор России, или против судов, которые отвечают за перевозку военной техники для России или участвуют в перевозке <…> украинского зерна», — уточнили в Евросоюзе.

Также в ЕС акцентировали внимание на том, что впервые ввели санкции против китайских бизнесменов, якобы поставляющих компоненты для российских беспилотников.

Венгрия «спасла» патриарха

Власти Венгрии поддержали введение 15-го пакета антироссийских санкций, потому что из него сделали исключение для энергетической компании MOL, заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

«Для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для (венгерской энергокомпании. — ред.) MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения. Это было для нас важно», — сказал он.

В ходе выступления, которое транслировали на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), министр отметил, что из документа якобы удалось убрать самые «сумасшедшие идеи».

В частности, Венгрия настояла на удалении из списков патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов Российской премьер-лиги.

После отказа ЕС от их включения в перечень, Венгрия решила не накладывать вето на санкционный пакет.

«Каждый под санкциями»

В России стараются быстро подстроиться под новые реалии, заявила «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Тут вопрос еще в том, что к другим странам применяются санкции, связанные с нами. Про Корею, я думаю, что здесь вопросов, как говорится, нет — они сами под санкциями, одними больше-меньше, для них, наверное, не так это критично. Ну, а Китай, надеюсь, тоже воспримет это адекватно, потому что мы для Америки, как бы ни было, являемся стратегическими врагами, они и в бюджете на нас деньги выделяют», — отметила она.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что Тина Канделаки и Лариса Долина настолько профессиональные и выдающиеся, что «каждая из них могла бы представлять планету в своей сфере».

Директор Долиной Сергей Пудовкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что артистка не обращает внимания на санкции и не комментирует их введение.

«Она не комментирует эту тему. От себя могу сказать: санкции против каждого жителя нашей страны существуют уже почти три года. У них чернил не хватит пофамильно написать каждого, но по факту каждый уже под этими санкциями. Не обращаем никакого внимания: работаем», — сказал он.