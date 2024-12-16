«Каждый уже под санкциями»: директор Долиной – о внесении артистки в санкционный список ЕС

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что она не комментирует свое попадание в санкционный список Евросоюза. При этом он выразил мнение, что под санкциями находится «каждый» россиянин.

«Нет, она не комментирует эту тему. От себя могу сказать: санкции против каждого жителя нашей страны существуют уже почти три года. У них чернил не хватит пофамильно написать каждого, но по факту каждый уже под этими санкциями. Не обращаем никакого внимания: работаем и готовим большой юбилей Ларисы Долиной «70», — сказал он.

Пудовкин добавил, что выступление Долиной состоится в сентябре 2025 года в Кремле.

16 декабря Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России, в список в числе прочих попала Лариса Долина. Telegram-канал SHOT сообщил, что из-за введенных ограничений артистка может лишиться всех своих зарубежных активов на сумму 95 млн рублей. По данным канала, у Долиной, в том числе, есть элитное жилье в Юрмале.

Лариса Долина открыто поддерживает специальную операцию России на Украине. В 2018 году певицу внесли в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины», и запретили въезд в страну. Артистка объяснила, что попала под санкции из-за поддержки присоединения Крыма к территории России.

Долина отмечала, что не отказывается от своих слов, несмотря на санкции. Она объяснила это тем, что «любит справедливость».

В декабре 2023 года Долина вошла в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

Ранее Лариса Долина заявила, что люди хотят слышать ее и коллег в России.