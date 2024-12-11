США готовят новые санкции против российской нефти и теневого флота. Они затронут покупателей сырья Bloomberg: Байден перед уходом ужесточит санкции против российской нефти

В США обсуждают усиление санкционного давления на Россию, включая ограничения на экспорт нефти. По данным Bloomberg, администрация Джо Байдена рассматривает меры, которые могут затронуть как саму Россию, так и ее крупнейших покупателей — Индию и Китай. Эти инициативы, наряду с европейскими санкциями, направлены на подрыв российской экономики, однако несут риски роста цен на нефть и усиления глобальной экономической нестабильности. Москва, в свою очередь, заявляет о готовности противостоять давлению, продолжая сотрудничество с ключевыми партнерами.

Администрация уходящего президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. По данным агентства Bloomberg, это может стать частью стратегии по усилению экономического давления на Москву на фоне конфликта на Украине. Источники агентства отмечают, что обсуждаются меры, аналогичные тем, которые ранее были применены против нефтяного сектора Ирана.

Возможные санкции

Ключевая идея новых ограничений — введение рестрикций, затрагивающих не только поставки российской нефти, но и покупателей углеводородов. В случае реализации этих мер санкции могут коснуться таких крупных импортеров, как Китай и Индия.

Это, в свою очередь, грозит ростом цен на энергоносители и усилением напряженности в мировой экономике.

Источники Bloomberg утверждают, что Вашингтон также рассматривает возможность введения санкций против танкерного флота, который используется для транспортировки российской нефти. Так называемый теневой флот, согласно оценкам западных аналитиков, играет ключевую роль в обходе существующих ограничений. Американские власти могут обнародовать новые меры в ближайшие недели.

Смена подхода

До недавнего времени администрация Байдена избегала резких шагов против российского нефтяного сектора, отмечает Bloomberg. Опасения вызывал возможный рост цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в США. Однако снижение мировых цен на нефть и поражение Камалы Харрис на ноябрьских выборах изменили подход Вашингтона.

По мнению источников, администрация Байдена намерена усилить давление на Россию до возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который может пересмотреть политику санкций.

Снижение цен на нефть, по мнению экспертов, связано с переизбытком предложения на рынке. Например, стоимость эталонной марки Brent сейчас составляет около $72 за баррель, что значительно ниже пиковых $120, зафиксированных после начала конфликта на Украине. По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2025 году переизбыток предложения может достичь 1 млн баррелей в день.

Европейская позиция

Евросоюз также активизировал усилия по ужесточению санкционного давления на Россию. К концу года планируется согласовать очередной, 15-й пакет ограничений. Он, вероятно, затронет не только танкеры, перевозящие российскую нефть, но и физических лиц, участвующих в ее реализации. Ранее, в рамках 14-го пакета, ЕС ввел ограничения против 27 судов, связанных с теневым флотом.

Однако в ЕС продолжаются разногласия по поводу ряда аспектов новых санкций.

В частности, обсуждается возможность сохранения исключений для таких стран, как Чехия, Словакия и Венгрия, которые зависят от поставок российской нефти.

Российская реакция

В России неоднократно подчеркивали, что санкции Запада не достигают своих целей. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны».

Президент Владимир Путин называет санкции частью долгосрочной стратегии Запада по ослаблению России и ухудшению жизни миллионов людей.

По его словам, ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике.

Ожидается, что в ближайшие дни будут опубликованы новые доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые уточнят прогнозы по спросу и предложению на нефть. Эти данные могут оказать влияние на окончательное решение администрации Байдена относительно ужесточения санкций. Если меры будут приняты, это станет важным этапом в стратегии Запада по усилению давления на Россию, но также может привести к новым экономическим рискам для глобального энергетического рынка.