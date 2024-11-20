Сожженные деревни и удар Storm Shadow. Что происходит в Курской области ВСУ атаковали ракетами усадьбу XIX века князей Барятинских в Курской области

В результате атак ВСУ в Курской области сожжены «дотла» 14 деревень, пострадали более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, убито 300 тыс. голов свиней и 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Тем временем западные СМИ пишут, что Киев с разрешения Вашингтона впервые нанес удар по Курской области ракетами Storm Shadow. Сообщается, что атака пришлась по территории исторической усадьбы XIX века князей Барятинских в Марьино. Что происходит в Курской области после вторжения ВСУ – в материале «Газеты.Ru».

Украинские военнослужащие, вторгшись на территорию Курской области, «почти дотла» сожгли 14 деревень и уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса, сообщил депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов.

«300 тыс. голов свиней убито украинскими нацистами, 27 тыс. голов крупного рогатого скота. На наших складах лежало 350 тыс. тонн зерна, уже убранного -— все это украдено нацистами, вывезено на территорию Украины. Вывезена вся техника, которую они смогли захватить»,

— рассказал он также в интервью RTVI.

Кроме того, по словам парламентария, из-за военных действий пострадали более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Иванов внес в кабмин предложение создать специальную программу помощи для Курской, Брянской и Белгородской областей. Он также призвал распространить на Курскую область преференции по инвестициям и льготные кредитные программы, перевести в регион головные структуры Россетей, РЖД и Росэнергоатома, а также вдвое снизить норматив призыва в ВС РФ.

Атаки Storm Shadow

В среду, 20 ноября ВСУ впервые атаковали Курскую область британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, передает Bloomberg со ссылкой на «западного чиновника, знакомого с вопросом». О первой атаке сообщили также Reuters и The Telegraph. По данным СМИ, удары были одобрены США из-за якобы «развертывания в России северокорейских войск», что является «эскалацией конфликта».

Снимки обломков, предположительно от ракет Storm Shadow опубликовал Telegram-канал «Два майора». По его данным, с 14:50 было выпущено до 12 ракет.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ПВО сбили в небе над регионом две ракеты. «Благодарю наших защитников!» — написал он в соцсетях, не уточнив, что это были за ракеты.

Mash сообщает, что ракетный удар пришелся по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских. В настоящий момент территория вокруг усадьбы оцеплена, специалисты работают над определением типа использованных ракет.

11 октября 2024 года этот объект (Дворцово-парковый комплекс «Марьино») уже подвергался атаке, в результате которой ударная волна повредила административное здание на территории усадьбы. Само здание было построено в конце XIX века в стиле немецких средневековых замков.

Выплаты курянам

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Курской области власти усилили работу по обеспечению сертификатами на жилье людей из приграничных территорий.

По словам Хуснуллина, недавно он проводил встречу с переселяющимися местными жителями, на нее пришли более тысячи человек. «Сейчас мы усиливаем работу по выдаче жилищных сертификатов», — пояснил вице-премьер.

Правительство РФ взяло под контроль соцподдержку жителей наиболее пострадавшего Суджанского района после того, как главу района Александра Богачева отправили в отставку.

14 ноября стало известно, что губернатор региона также может уволить главу Кореневского района области Марину Дегтяреву. Отправить ее в отставку призывали сами жители, недовольные тем, как происходила эвакуация после вторжения ВСУ. Петицию за ее отставку подписали более 2 тысяч человек.

Смирнов предложил ей сложить полномочия из-за «недостаточных действий, проводимых с жителями как с вынужденными переселенцами», однако Дегтярева в ответ напомнила, что «награждена медалью». Позже в интервью RT она заявила, что будет продолжать исполнять обязанности главы района.

Засада для ВСУ

Группа украинских солдат сегодня попала в засаду российских разведчиков в Курской области, передает РИА Новости. Группа российских военных встретила украинских бойцов в районе Русской Конопельки Суджанского района, у железнодорожного моста началась стрельба.

Попытка ВСУ проникнуть в деревню не удалась. Несколько украинских бойцов были уничтожены на месте, остальные сдались в плен.

С 6 августа российские войска вели бои с украинскими военными в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Суджа занята войсками ВСУ, значительная часть населения покинула город.