«Телефонными звонками Путина не остановить». Что в Европе говорят о конфликте на Украине Премьер Польши Туск заявил, что ближайшие недели станут решающими для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие недели станут решающими не только для украинского конфликта, но для европейского будущего. По его словам, «телефонная дипломатия» не заменит реальную поддержку Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц, который на этой неделе впервые за два года поговорил с Владимиром Путиным, также отметил, что Евросоюзу важно придерживаться подхода, что Киев может на него положиться. При этом WSJ пишет, что в Европе все больше находит отклик намерение избранного президента Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт, несмотря на официальные заявления о поддержке Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал страны Запада за попытку наладить контакт с российскими властями. Об этом политик написал в соцсети X.

«Никто не остановит [президента России Владимира] Путина телефонными звонками. Атака прошлой ночью, одна из крупнейших с начала этой войны, показала, что телефонная дипломатия не заменит реальную поддержку Украины со стороны западных стран», — заявил Туск.

Он также подчеркнул, что следующие недели будут решающими не только для украинского конфликта, но и для европейского будущего.

«Скоро снова поговорю с президентом России»

Несмотря на критику, канцлер Германии Олаф Шольц, который на этой неделе впервые за почти два года провел переговоры с Владимиром Путиным, при этом заявил, что не собирается на этом останавливаться.

«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров со многими людьми», — отметил глава ФРГ.

Шольц также раскрыл причину, по которой состоялись переговоры 15 ноября.

«По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом (Дональдом Трампом. — «Газета.Ru») и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры», — объяснил политик.

Канцлер Германии подчеркнул, что разговор был подробным. Однако из него следует, что Путин не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине. Поэтому, отметил Шольц, важно придерживаться принципиального подхода, что Киев может положиться на своих союзников.

«Время не на стороне Украины»

Однако не все в Европе разделяют эту точку зрения. Газета The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что, несмотря на официальные заявления лидеров ЕС о готовности поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в Европе все больше находит отклик намерение избранного президента США добиться мирного урегулирования конфликта.

По данным издания, в Евросоюзе опасаются, что «время не на стороне Украины», поскольку ВС РФ успешно наступают на восточном фронте, в то время как ВСУ испытывают недостаток личного состава и вооружений. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европе стали понимать, что Украина находится в тяжелом положении и проигрывает на поле боя. Он также признал, что санкции существенно не повлияли на Россию, а это значит, что стратегия союзников Киева не работает.

WSJ отмечает, что европейские политики сомневаются, что им удастся полностью компенсировать возможное сокращение объемов помощи со стороны США. В связи с этим

в ЕС признают, что «выход из конфликта кажется все более необходимым».

Усиление согласованности между Европой и администрацией Трамп — резкий поворот по сравнению с тем, что было еще полгода назад, подчеркивает газета. Тогда в ЕС «с ужасом смотрели» на обещания команды Трампа урегулировать конфликт переговорами, опасаясь, что будущий президент заключит сделку с Кремлем. Однако сейчас даже в странах, где больше поддерживают Киев, начинают рассматривать стратегию избранного президента США о быстром завершении конфликта как возможный вариант.

Одновременно с этим европейские политики беспокоятся из-за того, в какой степени администрация Трампа лишит Украину возможности самостоятельно определять форму дипломатического урегулирования и на какие уступки Москве избранный президент США может пойти в рамках обсуждения прекращения огня или мирного соглашения.

«Некоторые высокопоставленные европейские дипломаты сообщили в свои столицы, что им также следует быть готовыми к возможным попыткам Трампа направить европейские войска для предоставления гарантий безопасности Украине и наблюдением за прекращением огня на украинской стороне линии соприкосновения, которая может растянуться на сотни миль», — говорится в материале.

The Wall Street Journal отмечает, что любое подобное решение может оказаться «политически сложным» для европейских стран, в том числе для Великобритании и Франции, которые являются ядерными державами. Поэтому если оно будет реализовано без прямого участия в нем США или обещаний поддержи, оно может стать рискованным шагом.

Сам Дональд Трамп, впрочем, еще не определился, какой стратегии урегулирования конфликта будет следовать. Он только подтвердил свое намерение «усердно» над этим работать.