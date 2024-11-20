Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области

ВСУ ударили по усадьбе XIX века князей Барятинских в Курской области

close
Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящий момент территория вокруг усадьбы оцеплена, специалисты работают над определением типа использованных ракет.

Стоит отметить, что 11 октября 2024 года этот объект (Дворцово-парковый комплекс «Марьино») уже подвергался атаке, в результате которой ударная волна повредила административное здание на территории усадьбы. Само здание было построено в конце XIX века в стиле немецких средневековых замков. Его возвели по заказу помещика Иосифа Викторова, который был влюблен в молодую немку. Около дворца находились водонапорная башня, кухня, конюшни и различные хозяйственные сооружения. Кроме того, у дворца располагались парк и фонтаны.

11 ноября ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

Ранее военкоры сообщили об атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами