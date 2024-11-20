ВСУ нанесли удар по исторической усадьбе в Курской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящий момент территория вокруг усадьбы оцеплена, специалисты работают над определением типа использованных ракет.

Стоит отметить, что 11 октября 2024 года этот объект (Дворцово-парковый комплекс «Марьино») уже подвергался атаке, в результате которой ударная волна повредила административное здание на территории усадьбы. Само здание было построено в конце XIX века в стиле немецких средневековых замков. Его возвели по заказу помещика Иосифа Викторова, который был влюблен в молодую немку. Около дворца находились водонапорная башня, кухня, конюшни и различные хозяйственные сооружения. Кроме того, у дворца располагались парк и фонтаны.

11 ноября ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

Ранее военкоры сообщили об атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области.