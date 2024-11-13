Хуснуллин заявил об усилении работ по выдаче жилищных сертификатов в курском приграничье

В Курской области власти усилили работу по обеспечению сертификатами на жилье людей из приграничных территорий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, недавно он проводил встречу с переселяющимися местными жителями. На ней присутствовали более тысячи человек. Вице-премьер добавил, что для людей были приняты необходимые меры поддержки и соответствующее финансирование.

«Сейчас мы усиливаем работу по выдаче жилищных сертификатов», — заявил он.

Хуснуллин отметил, что администрация региона будет активнее информировать население и проводить работы системнее. Многие вопросы, которые волновали людей, уже были решены, но они об этом не знали.

11 ноября глава региона Алексей Смирнов сообщал о четырех сбитых украинских ракетах над Курской областью.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

Ранее настоятель храма в Курской области сообщил о минировании со стороны ВСУ.