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Главу Суджанского района отправили в отставку

Mash: главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

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Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку во вторник, 12 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, Богачева уволили на встрече руководства региона с местными жителями.

«Отправили в отставку — за молчание и нежелание идти на контакт с жителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вынужденные переселенцы из района, часть которого находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), не получили ответов от Богачева о мерах социальной поддержки. Уточняется, что с 6 августа он ни разу не нашел времени на разговор и не ответил на вопросы местных жителей.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Суджа была занята войсками ВСУ, значительная часть населения покинула город. Жители Суджи рассказали о громких звуках перед вторжением ВСУ.

Ранее российский дрон уничтожил колонну техники ВСУ под Суджей.

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