Правительство РФ взяло под контроль соцподдержку жителей Суджанского района

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что все вопросы предоставления мер социальной поддержки жителям Суджанского района, глава которого отправлен в отставку, взяты под контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, взятые на контроль вопросы касаются введения и выдачи жилищных сертификатов, оплаты за аренду жилья и других процессов.

12 ноября стало известно, что главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку. По данным Telegram-канала Mash, губернатора уволили на встрече руководства региона с местными жителями. Причинами такого решения стали молчание Богачева и нежелание идти на контакт с жителями.

Согласно фотографиям из соцсетей, на встрече присутствовали не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района, но и бывший губернатор региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер РФ.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Суджа была занята войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), значительная часть населения покинула город.

Ранее семь солдат ВСУ отправили в СИЗО по обвинению в терактах в Курской области.