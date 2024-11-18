Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время посещения тренировочной базы спецподразделения вооруженных сил Северной Кореи, 11 сентября 2024 года

«Обстановка на Корейском полуострове напряженная». Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне

Ким Чен Ын заявил о необходимости полной готовности Вооруженных сил КНДР из-за напряженности на Корейском полуострове. Он выразил обеспокоенность по поводу возможных действий США и Южной Кореи и подчеркнул важность подготовки батальонных соединений. Лидер КНДР также отметил, что Запад использует Украину как «ударный отряд» против России, что только усиливает глобальную нестабильность.

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную боевую готовность вооруженных сил страны в случае возможного конфликта. Соответствующее заявление он сделал в ходе своего обращения к военным на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА), сообщает Центральный телеграфный агентство Кореи (ЦТАК).

В своем выступлении Ким Чен Ын подчеркнул, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Он указал на растущее напряжение, вызванное действиями США и Южной Кореи, которые, по его мнению, создают «угрожающий» климат военной конфронтации. Ким Чен Ын выразил обеспокоенность по поводу возможных военных действий этих стран, отметив, что ситуация становится «самой напряженной в истории».

Лидер КНДР подчеркнул важность подготовки батальонных соединений и отметил, что командиры и политруки должны обеспечить полную готовность вооруженных сил страны. Он добавил, что Северная Корея продолжит усиливать свои силы самообороны, в том числе ядерный потенциал, без ограничений. Ким Чен Ын заявил, что «регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы республики должны быть готовы к войне в любой момент».

«Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы, без каких-либо лимитов, не удовлетворяясь [достигнутым]

«, — сказал лидер Северной Кореи.

Украина как «ударный отряд»

В своем выступлении Ким Чен Ын также выразил мнение, что США и другие западные страны используют Украину как средство противодействия России. По словам Ким Чен Ына, конфликт с Россией, в котором Запад использует Украину, следует рассматривать как часть стратегии по увеличению боевого опыта и расширению военного вмешательства. Лидер КНДР подчеркнул, что Запад преследует целью усиление своей военной активности на мировой арене.

Ким Чен Ын также отметил, что «торговцы войной» продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, тем самым способствуя дальнейшему вовлечению других стран в конфликт. Он предупредил, что такие действия лишь увеличивают глобальную нестабильность и могут привести к опасным последствиям, включая возможную третью мировую войну.

Четвертый слет командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА) прошел 14-15 ноября в Пхеньяне. Последний подобный форум был организован десять лет назад. 15 ноября председатель государственных дел КНДР выступил с речью, в которой обсудил актуальную ситуацию и обозначил основные задачи для командиров и политруков батальонов вооруженных сил страны.

Реакция США

15 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники будут реагировать на предполагаемое участие северокорейских войск в военных действиях на Украине скоординированными политическими решениями.

Россия, в свою очередь, опровергает информацию о присутствии северокорейских военных в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие сведения «противоречивыми» и переадресовал вопрос в Минобороны, а официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала эти утверждения как «вбросы».

Президент Владимир Путин отметил, что данные южнокорейской разведки «что-то отражают», но подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей является внутренним делом двух стран.