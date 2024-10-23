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МИД РФ прокомментировал сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО

МИД РФ назвал «вбросами» сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО

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Министерство обороны Южной Кореи/AP

МИД РФ назвал «вбросами» сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО. С таким заявлением выступила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его», — заявила Захарова.

По словам российского дипломата, сообщения об отправке северокорейских солдат в зону СВО изначально появились в украинских СМИ, а затем были подхвачены разведкой Южной Кореи.

До этого КНДР опровергла сообщения южнокорейских СМИ об отправке своих военнослужащих в Россию.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Великобритании заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию.

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