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Власти трех стран разработают ответ на отправку войск КНДР в РФ

Салливан: лидеры трех стран обсудят ответ на отправку войск КНДР в Россию

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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидеры США, Японии и Южной Кореи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу планируют обсудить возможный ответ на якобы отправку в Россию военнослужащих Северной Кореи. Об этом журналистам сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Американский чиновник отметил, что на полях саммита состоится трехсторонняя встреча с участием президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Сигэру Исибы и лидера Южной Кореи Юн Сок Еля. По его словам, она позволит «разработать скоординированный ответ» на якобы отправку войск Северной Кореи в Россию, а также обсудить необходимую координацию и «политические меры».

США, Япония и Южная Корея «консультируются по данному вопросу на многих уровнях», подчеркнул Салливан.

10 ноября газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Украины написала, что Вооруженные силы России собрали 50 тысяч солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление в Курской области.

По оценке Вашингтона, РФ сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило ей оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

В начале ноября газета The Washington Post сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания. Кроме того, как утверждают авторы материала, Северная Корея нуждается в деньгах и иностранной валюте, в связи с чем участие солдат в военном конфликте может принести стране необходимые финансовые ресурсы.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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