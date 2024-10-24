Путин высказался о южнокорейских спутниковых снимках армии КНДР

Южнокорейские спутниковые снимки армии КНДР «что-то отражают». С таким заявление выступил в Казани на саммите БРИКС президент России Владимир Путин, передает издание «Ведомости».

«Снимки – они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — прокомментировал Путин сообщения о том, что у Сеула есть снимки, подтверждающие присутствие военных из КНДР в РФ.

При этом глава государства напомнил, что РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину с целью якобы поддержки России. Глава южнокорейского оборонного ведомства заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности. В ходе совещания был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала уточнить в Пхеньяне дислокацию военных КНДР.