Ким Чен Ын назвал Украину ударным отрядом США и Запада против России

Соединенные Штаты и страны Запада используют Украину в качестве ударного отряда против России, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая на IV слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА), Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо рассматривать конфликт с Россией, в котором США и Запад используют Украину как ударный отряд, в качестве конфликта, направленного на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире.

Ким Чен Ын отметил, что поддерживая Украину и Израиль, Запад вовлекает в конфликты еще больше стран, в результате чего растет нестабильность, ситуация в мире приближается к опасным границам и может начаться третья мировая война.

18 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что решение Вашингтона, Лондона и Парижа применять западные баллистические ракеты для ударов вглубь российской территории является безумием.

Ранее в Москве назвали разрешение США наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории беспрецедентным шагом, ведущим к началу третьей мировой войны.