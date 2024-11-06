«Наивно ждать потепления». Чем победа Трампа может обернуться для России Песков: США могут повлиять на завершение конфликта на Украине

Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США, не дожидаясь окончания подсчета голосов. Его победу уже признали многие международные лидеры. При этом Путин не намерен поздравлять нового главу Белого дома, однако по-прежнему готов «к конструктивному диалогу» с США. В Кремле отметили, что отношения Москвы и Вашингтона невозможно еще ухудшить. Депутаты Госдумы, опрошенные «Газетой.Ru», также призвали не ждать «перезагрузки» или завершения конфликта на Украине за 24 часа. Как в России встретили победу Трампа и чего от нее ждут — в нашем материале.

Республиканец Дональд Трамп по предварительным итогам голосования победил на выборах президента США. Сам кандидат, несмотря на продолжающийся подсчет голосов, уже объявил себя избранным президентом. Он считает, что одержал «победу, которой прежде не знала история США».

С результатами выборов бывшего 45-го и будущего 47-го президента Соединенных Штатов уже поздравили президенты Франции, Германии, Грузии и Сербии, премьеры Британии, Израиля, Италии и Индии, генсек НАТО, а также президент Украины Владимир Зеленский.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщили журналистам, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравлять Трампа с победой. В Кремле подчеркнули, что это не должно отразиться на отношениях Москвы и Вашингтона, так как их практически невозможно сильнее ухудшить.

«Еще ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США» Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Песков напомнил, что Владимир Путин по-прежнему готов к «конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга». Отвечая на вопрос о возможности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, Песков отметил, что это нужно спрашивать не у российской стороны.

Пресс-секретарь президента назвал итоги выборов внутренним делом США и отметил, что Соединенные Штаты способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но только после официального вступления Трампа в должность станет известно, будет ли это сделано.

«Отразится на бандеровской Украине»

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о том, что ждет Россию при президентстве Трампа, уже отметила, что страна продолжит двигаться, руководствуясь исключительно своими целями.

«Мы будем жить так, как нам будет выгодно, и так, как нам диктуют наша история и те цели и задачи, которые поставлены. А они пусть догоняют», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова также считает, что успех республиканца был определен его любовью к Соединенным Штатам.

Свое мнение о победе Трампа успел высказать и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выделил у Трампа одно «полезное» качество для России: «Как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации».

По мнению Медведева, это в первую очередь отразится на «токсичной бандеровской Украине».

«Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее», — подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

«Смена караула в вашингтонском обкоме»

В 2016 году Госдума встретила победу Дональда Трампа на президентских выборах аплодисментами. На этот раз ожидания российских парламентариев не столь радостные.

Ждать каких-то кардинальных перемен в отношениях России и США после смены американского президента не приходится, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

«Рассчитывать на то, что для России смена караула в вашингтонском Белом доме приведет к каким-то принципиальным изменениям не приходится. Мы знаем господина Трампа. Он уже был американским президентом, и ничего сверхпозитивного для российско-американских отношений его президентство не принесло», — сказал парламентарий.

По его мнению, интересы Вашингтона при любом главе Белого дома всегда стоят превыше всего, и Соединенные Штаты продолжат вмешиваться в дела государств по всему миру.

«Конечно, Трамп на самом деле попытается вернуть величие Соединенным Штатам. Возможно, он меньше будет втягиваться в международные авантюры, но общий контекст американской политики всегда был и будет связан с тем, что, имея интересы в разных частях мира, Вашингтон эти интересы должен уметь обеспечить», — уточнил Новиков.

Депутат заключил, что России необходимо укреплять экономику, решать социальные проблемы и достичь намеченных целей в ходе СВО, и тогда «все, включая Трампа» будут с нами считаться.

Глава фракции ЛДПР в Государственной думе, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также вспомнил, что предыдущий срок Трампа «закончился рекордным количеством антироссийских санкций, а уровень диалога был понижен практически до нуля».

Слуцкий согласен с тем, что «ждать моментального потепления или скоростной перезагрузки было бы наивно».

При этом депутат заявил «Газете.Ru», что рассчитывает на «более конструктивный подход» новой американской администрации к российско-украинскому конфликту. Слуцкий уверен, что в Киеве испытали «настоящий шок от итогов выборов в США».

«Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, здесь есть шанс на более конструктивный подход. Как только Америка перестанет подпитывать неонацистский режим Зеленского, его падение произойдет в считанные месяцы, если не дни», — подчеркнул лидер ЛДПР.

«Россия верит в лучшее»

Депутат Госдумы Мария Бутина также не ждет, что Трамп сможет «закончить не только конфликт на Украине, а все войны сразу». По ее мнению, предвыборные обещания республиканца закончить конфликт на Украине за 24 часа были скорее «декларацией».

«Посмотрим, но зная, как работает мировой процесс, думаю, что это декларация. Надеюсь, что он хотя бы двигается в этом направлении», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Победу Трампа на выборах Бутина охарактеризовала так: «раз в год стреляет даже палка». Депутат отметила, что кандидаты от Республиканской и Демократической партий очень плотно шли друг к другу, и «по видимому, все-таки демократы при наличии всех махинаций не рискнули пойти на больший подлог».

А вот председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался более оптимистично. В беседе с «Газетой.Ru» он указал на то, что Россия и россияне верят в лучшее и ждут от прихода Трампа каких-то позитивных подвижек.

«Россия всегда верила и верит в лучшее, таков наш исторический характер и психология. Россияне надеются на возрождение в мире здравого смысла, и выборы президента США дают американцам и международному сообществу шанс задуматься над этой возможностью. Я думаю, что скоро мы увидим, как подобная возможность будет реализована», — отметил он.