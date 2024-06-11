Сына Байдена признали виновным по делу об оружии. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тысяч Присяжные признали Хантера Байдена виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы

Присяжные признали сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, но эксперты предполагают, что приговор будет мягким. Американский лидер заверил, что уважает закон и не собирается помиловать своего сына. В сентябре начнется разбирательство второго дела, возбужденного против Байдена-младшего. Подробности — в нашем материале.

Федеральное жюри присяжных признало Хантера Байдена виновным по всем трем предъявленным ему обвинениям. Сына действующего лидера США обвинили в том, что при покупке револьвера Colt Cobra 38SPL в оружейном магазине штата Делавэр в 2018 году он указал в анкете ложные данные о себе, заявив, что не является наркозависимым.

Первые два пункта обвинения касались лжи об употреблении наркотиков в федеральной форме проверки биографических данных, а третий пункт обвинения связан с владением оружием во время употребления запрещенных веществ.

Приговор стал первым случаем, когда ближайший родственник президента был признан виновным в совершении преступления в период пребывания члена его семьи на посту главы государства , отметил CNN.

Присяжные совещались чуть менее трех часов. Дату оглашения самого приговора пока не назначили (обычно вердикт выносится в течение 120 дней). Предполагается, что приговор вынесут не позднее, чем за месяц до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Что грозит сыну президента

Байдену-младшему может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс. Как передал CNN, подсудимый, скорее всего, получит гораздо меньше, поскольку впервые совершил преступление. The New York Times написала, что Байден едва ли будет приговорен к реальному тюремному сроку, так как совершенное им деяние носит ненасильственный характер.

«По таким обвинениям закон рекомендует назначать условные сроки, что, вероятно, и станет приговором», — высказал мнение бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт.

Специальный прокурор Дэвид Вайс сообщил журналистам, что приговор касался «незаконного выбора, который обвиняемый сделал, находясь в муках зависимости», и подчеркнул, что «никто в этой стране не стоит выше закона».

«Однако Хантер Байден должен нести не большую ответственность, чем любой другой гражданин, осужденный за такое же поведение. Обвинение было и будет придерживаться этого принципа», — добавил спецпрокурор.

Дело рассматривается в суде Уилмингтона (штат Делавэр). На процессе присутствовали первая леди США Джилл Байден, а также дядя и тетя подсудимого Джеймс Байден и Валери Байден Оуэнс. Подсудимый подчеркнул, что он «разочарован результатом» судебного рассмотрения, но отметил, что «воодушевлен поддержкой» со стороны членов семьи.

«Сегодня я больше благодарен за любовь и поддержку, которую я испытал на прошлой неделе от Мелиссы (жена подсудимого. — «Газета.Ru»), моей семьи, моих друзей и моего сообщества, чем разочарован результатом», — заявил Байден-младший.

Покинув зал суда после вынесения приговора,он вошел с родственниками в лифт, держа за руку свою жену.

Как отреагировал Джо Байден

В своем заявлении Джо Байден пообещал поддержать своего сына.

«Как я сказал на прошлой неделе, я президент, но я также отец. Джилл и я любим нашего сына и очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня. Так много семей, в которых близкие люди боролись с зависимостью, понимают чувство гордости, когда видишь, как тот, кого ты любишь, выходит с другой стороны и становится таким сильным и стойким в выздоровлении», — сказал глава государства.

Президент добавил, что сын рассматривает возможность апелляции.

«Я приму исход этого дела и буду продолжать уважать судебный процесс», — сообщил глава государства.

Ранее политик неоднократно подчеркивал, что не будет применять свое право президента помиловать осужденного.

Зависимость и неуплата налогов

В 2021 году Байден-младший выпустил мемуары «Прекрасные вещи», в которых рассказал о своем злоупотреблении крэк-кокаином. Бывшие романтические партнеры Хантера рассказали в суде, что тот употреблял наркотики и устраивал вечеринки по всему побережью, ежедневно снимая в банкоматах более $1 тыс.

В качестве свидетеля стороны обвинения выступила вдова брата Хантера, Бо Байдена, умершего почти десять лет назад. Хэлли Байден рассказала, что у них с Хантером были романтические отношения и она пыталась помочь ему справиться с зависимостью, однако в итоге сама стала наркоманкой.

На суде также выступила старшая дочь Хантера Наоми Байден Нил. В ходе перекрестного допроса выяснилось, что отношения отца и дочери были напряженными, в том числе из-за зависимости Байдена. Девушка пыталась убедить суд, что отец не принимал наркотические средства перед покупкой револьвера, но их переписка, приобщенная к делу, говорила об обратном.

Первая леди Джилл Байден не выступала, но присутствовала на протяжении большей части заседания, прервав визит во Францию. В отношении Байдена-младшего также возбуждено дело о неуплате налогов. Ранее он признал вину по этому делу, но позднее отказался от своих слов. Этот судебный процесс начнется в сентябре.

Налоговые правонарушения были совершены в период с 2016 года по 15 октября 2020 года, и обвиняемый потратил эти деньги на наркотики, эскорт, роскошные отели, арендуемую недвижимость, экзотические автомобили и другие предметы личного характера,» короче говоря, на все, кроме своих налогов», отметил прокурор Вайс.