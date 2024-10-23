Барак Обама зачитал трек Эминема в знак поддержки Камалы Харрис

Бывший президент США Барак Обама исполнил трек «Lose Yourself» рэпера Эминема на предвыборном митинге в поддержку вице-президента Камалы Харрис в Мичигане. Об этом сообщает CNBC.

Уроженец Детройта Эминем представил Барака Обаму на митинге демократов. Появившись перед публикой, бывший американский лидер признался, что ему волнительно выходить на сцену после Эминема.

«Мои ладони вспотели, колени дрожат, руки словно ватные. На свитере рвота из мамашиных спагетти», — зачитал Обама строчки из трека Lose Yourself.

Также экс-президент США признался, что «Lose Yourself» была одной из его любимых песен во время президентской кампании в 2008 году.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.

Недавно в McDonald's заявили, что не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты США.

Ранее сообщалось, что первый «Джон Уик» могли отменить из-за бороды Киану Ривза.