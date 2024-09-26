Муж Пелоси значительно разбогател на продаже ценных бумаг Visa до обвала их цены

Пол Пелоси, муж бывшего спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, разбогател на продаже ценных бумаг Visa до обвала их цены, который произошел из-за антимонопольного иска американского минюста к компании. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Утверждается, что Пелоси продал около двух тысяч акций компании в июне — накануне американский минюст подал в суд на Visa по делу о несоблюдении антимонопольного законодательства. Выручка мужа экс-спикера нижней палаты американского парламента составила около $500 тыс.

Кроме того, в 2023 году Пелоси таким же образом заработал на акциях технологической компании Nvidia — стоимость ценных бумаг компании значительно выросла после заключения соглашения в области ИИ со штатом Калифорния. В этом штате проживает и сам Пол Пелоси.

До этого американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз не стал извиняться перед мужем экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Полом за опубликованные ранее в социальных сетях теории о том, что нападение на последнего могло было инсценировано.

Сам обвиняемый рассказал о планах раздробить коленные чашечки Нэнси Пелоси за то, «что она лгунья», и «извинился» за «недоделанную работу».