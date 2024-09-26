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Муж Пелоси значительно разбогател на продаже ценных бумаг Visa до обвала их цены

Муж экс-спикера палаты представителей Пелоси продал активы Visa до иска минюста

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Andrew Harnik/AP

Пол Пелоси, муж бывшего спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, разбогател на продаже ценных бумаг Visa до обвала их цены, который произошел из-за антимонопольного иска американского минюста к компании. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Утверждается, что Пелоси продал около двух тысяч акций компании в июне — накануне американский минюст подал в суд на Visa по делу о несоблюдении антимонопольного законодательства. Выручка мужа экс-спикера нижней палаты американского парламента составила около $500 тыс.

Кроме того, в 2023 году Пелоси таким же образом заработал на акциях технологической компании Nvidia — стоимость ценных бумаг компании значительно выросла после заключения соглашения в области ИИ со штатом Калифорния. В этом штате проживает и сам Пол Пелоси.

До этого американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз не стал извиняться перед мужем экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Полом за опубликованные ранее в социальных сетях теории о том, что нападение на последнего могло было инсценировано.

Сам обвиняемый рассказал о планах раздробить коленные чашечки Нэнси Пелоси за то, «что она лгунья», и «извинился» за «недоделанную работу».

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