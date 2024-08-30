Над Россией сбиты 18 дронов ВСУ. Военная операция на Украине, день 919-й

Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над Брянской областью, четыре — над Калужской, один — над Белгородской и два — над Крымом. По данным Mash, под Калугой целью атаки был бывший завод Volkswagen. «Страна.ua» написала о взрывах в украинских Сумах, там зафиксировано попадание по инфраструктуре. «Газета.Ru» ведет хронику событий.