Глава областной военной администрации Филипп Пронин написал в своем Telegram-канале, что в Полтавской области Украины вечером 29 августа промышленный объект получил повреждение.
В Днепропетровской области Украины после ночных взрывов одно из предприятий получило повреждения, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
Украинские войска используют в Курской области снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.
Депутат Госдумы от республики Крым Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости осудил призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля снять ограничения на удары по территории России, назвав заявление безответственным и чудовищным. По словам Ивлева, Боррель решил «плеснуть бензина на горящие головы» украинских властей.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал ситуацию в приграничных районах Курской области «стабильной» и «достаточно подконтрольной». При этом российские военные ожидают, что украинские подразделения в ближайшее время «где-нибудь себя проявят».
Администрация президента США Джо Байдена готовится пойти на новые уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе ударов дальнобойным оружием по российской территории, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
❗️Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население Курской области. Его мать родилась в Курске, а некоторые родственники до сих пор там живут.
По данным Mash, под Калугой беспилотники уничтожили на подлете к аэропорту. Кроме этого, дроны целились в бывший завод Volkswagen, который только открылся после смены немецкого собственника.
Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в соцсетях призвал СБУ и ГБР открыть дело против украинского нардепа Марьяны Безуглой, так как она якобы издевается над Украиной и армией.
Ранее Безуглая написала, что истребитель F-16 сбила украинская ракета.
«Страна.ua» сообщила о взрывах в Сумах, удар пришелся на инфраструктуру, детали не раскрываются.
❗️Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников:
«Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью».