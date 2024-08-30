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Политика

Над Россией сбиты 18 дронов ВСУ. Военная операция на Украине, день 919-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 919-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над Брянской областью, четыре — над Калужской, один — над Белгородской и два — над Крымом. По данным Mash, под Калугой целью атаки был бывший завод Volkswagen. «Страна.ua» написала о взрывах в украинских Сумах, там зафиксировано попадание по инфраструктуре. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:11

Глава областной военной администрации Филипп Пронин написал в своем Telegram-канале, что в Полтавской области Украины вечером 29 августа промышленный объект получил повреждение.

09:08

В Днепропетровской области Украины после ночных взрывов одно из предприятий получило повреждения, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

08:51

Украинские войска используют в Курской области снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.

08:47

Депутат Госдумы от республики Крым Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости осудил призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля снять ограничения на удары по территории России, назвав заявление безответственным и чудовищным. По словам Ивлева, Боррель решил «плеснуть бензина на горящие головы» украинских властей.

08:43

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал ситуацию в приграничных районах Курской области «стабильной» и «достаточно подконтрольной». При этом российские военные ожидают, что украинские подразделения в ближайшее время «где-нибудь себя проявят».

08:40

Администрация президента США Джо Байдена готовится пойти на новые уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе ударов дальнобойным оружием по российской территории, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

08:36

❗️Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население Курской области. Его мать родилась в Курске, а некоторые родственники до сих пор там живут.

08:28

По данным Mash, под Калугой беспилотники уничтожили на подлете к аэропорту. Кроме этого, дроны целились в бывший завод Volkswagen, который только открылся после смены немецкого собственника.

08:17

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в соцсетях призвал СБУ и ГБР открыть дело против украинского нардепа Марьяны Безуглой, так как она якобы издевается над Украиной и армией.

Ранее Безуглая написала, что истребитель F-16 сбила украинская ракета.

08:11

08:07

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Сумах, удар пришелся на инфраструктуру, детали не раскрываются.

08:03

❗️Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников:

«Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью».

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 919-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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