«Я ас, я все знаю и умею». Почему причиной крушения F-16 могла стать ошибка пилота WP: крушение украинского истребителя F-16 является серьезным ударом для Киева

26 августа Воздушные силы Украины потеряли свой первый многофункциональный истребитель F-16. По этому поводу было высказано немало разного рода предположений и версий, а в США уже назвали крушение украинского F-16 серьезным ударом для Киева. Что могло произойти с боевым самолетом, недавно переданным Украине, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Американская газета Washington Post назвало потерю истребителя F-16 большим ударом по Украине.

«Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины...» — написал обозреватель WP Брайан Питч.

Возможные причины

В настоящее время озвучены следующие предполагаемые причины утраты первого украинского многофункционального истребителя F-16 и гибели пилота: самолет был сбит зенитной управляемой ракетой ЗРК Patriot ЗРВ ПВО Украины, столкнулся с БЛА «Герань-2», вместе с пилотом поражен в результате ракетного удара ВКС России непосредственно на аэродроме базирования Староконстантинов.

Скорее всего, подлинные причины этой авиационный катастрофы станут известны нескоро, а пока можно сделать только некоторые предположения. В настоящее время из всех перечисленных версий менее всего рассматривается ошибка авиатора, а она-то, есть все основания полагать, и привела к этой катастрофе. Ведь в основе 85-90% причин подобных происшествий, как известно, лежит исключительно человеческий фактор. Так что, скорее всего, к утрате самолета и гибели летчика привели ошибки самого пилота.

Причем в данном случае ситуация, похоже, развивалась лавинообразно. Наверняка произошло и наложение сразу нескольких факторов, которые и привели к катастрофе, причем все произошло в достаточно короткое время, поскольку летчик не успел катапультироваться, а, напомним, современные системы спасения позволяют катапультироваться с нулевой высоты.

К подобному происшествию могли привести самые разнообразные причины. И, скорее всего, это произошло либо на взлете, либо при посадке.

«К катастрофе может привести положение тумблера»

Вот, к примеру, только один случай относящийся, правда, к Су-27 (но это самолет схожей с F-16 конструкции). Су-27 — аэродинамически неустойчивый самолет и летать на нем надо с включенной СДУ — системой дистанционного управления. А перед взлетом ее в ходе проверок надо сначала выключить, а потом включить. Один из пилотов при подготовке к учебно-тренировочному полету выключил СДУ, а включить забыл. При отрыве самолета от взлетно-посадочной полосы возникла нештатная ситуация, чреватая катастрофой. Только мастерство пилота и его мгновенная реакция спасли его от возможной гибели.

То есть к катастрофе может привести неправильное положение всего одного-единственного тумблера.

К тому же многофункциональный истребитель F-16 обладает сравнительно небольшим запасом устойчивости, тем более с подвесными баками. Вполне возможно, что на взлете возникла продольная раскачка, разбалансировка и разного рода разнопеременные перегрузки. А действия пилота вполне могли привести только к увеличению амплитуды колебаний. Как результат — катастрофа.

Вполне может быть и нештатная ситуация при полете истребителя в стратосфере. К примеру, разгерметизация кабины. К тяжелым последствия может привести даже неправильное положение кольца на ВКК — высотном компенсирующем костюме. В этом случае его может раздуть, а голову пилота в ЗШ (защитном шлеме) прижать к заголовнику сидения.

Можно и при посадке вместо закрылков выпустить тормозной парашют, поскольку кнопка выпуска парашюта на одном типе истребителей находится в одном месте, а на машине нового типа — в другом.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Бывали случаи, что при взлете неправильно устанавливали на РУС (ручке управления самолетом) триммер руля высоты (ставили на кабрирование), тем самым усложняя условия взлета. При анализе подобного рода происшествий в документах обычно пишут — «неправильные действия летного состава при работе с арматурой в кабине». По отдельности все это к катастрофам может и не привести, а вот в случае наложения факторов — запросто.

Наконец, следует и присмотреться к самочувствию пилота. Вплоть до того, что проверить — не было ли в ходе подготовки к полетам нарушений режима труда и отдыха летного состава. Ведь на Украине очень часто объявляется воздушная тревога, тем более в ночное время. Может быть, условия для необходимого отдыха авиаторов так и не были созданы.

«Самолет ошибок не прощает»

И, возможно, самое главное. Самолет, как говорят пилоты, не признает авторитетов. Новый тип машин всегда вызывает трудности в переучивании и освоении. Погибший пилот Воздушных сил Украины, заместитель командира оперативной группы 204-й бригады тактической авиации подполковник Алексей Месь считался опытным пилотом.

Он в течение двух лет проходил обучение в США, где его готовили к пилотированию истребителя F-16. Поэтому тут нельзя исключать и такую ситуацию — «я подполковник, ас, я все знаю и умею, мне подвластен воздушный океан и американский истребитель», а самолет все-таки сложный, ошибок в пилотировании не прощает, переучиваться на него надо в течение длительного времени, а вершин подлинного летного мастерства можно достичь на этом типе самолета не ранее чем через 3-5 лет (а для некоторых авиаторов и этого срока недостаточно, они по объективным данным не могут освоить перспективные машины).

Так что, скорее всего, эта катастрофа стала результатом совокупности многих причин и факторов, которые по отдельности могли и не привести к столь тяжелому происшествию для Воздушных сил Украины. Самое главное — тут налицо большие репутационные потери.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).