«Должны беречь людей»: Зеленский уволил командующего ВС ВСУ после потери F-16

Владимир Зеленский уволил командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Официально причина отставки не названа, однако решение было принято после сообщений о потере первого из переданных Киеву истребителей F-16. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что самолет сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации между подразделениями», — Олещук в ответ обвинил ее в дискредитации военного руководства страны.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Николая Олещука, указ об этом размещен на сайте главы государства. Одновременно Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале обращение, в котором заявил, что «решил заменить» командующего — но не назвал конкретную причину.

«Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата.

Это нужно также на командном уровне, мы должны усиливаться и беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов», — написал глава государства.

Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами Украины назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, который ранее возглавлял воздушное командование «Центр». Соответствующий приказ отдал главнокомандующий украинской армии Александр Сырский, сообщил Генштаб ВСУ.

Потеря F-16 стоила должности

Олещука уволили после сообщений о потере ВСУ первого из истребителей F-16, полученных от западных союзников. По данным украинского Генштаба, самолеты применили 26 августа во время отражения российского массированного ракетного удара. В ходе операции была потеряна связь с одним из пилотов. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяны Безуглая при этом заявила, что истребитель сбили ракетой украинского ЗРК Patriot из-за «дискоординации между подразделениями».

«Такие эпизоды возможны. Но культура лжи в командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается в должности», – написала Безуглая.

В ответ Олещук обвинил депутата в дискредитации высшего военного руководства страны и производителей американского оружия, используемого ВСУ. Он заявил, что по факту крушения F-16 ведется детальная проверка и все виновные будут наказаны, а также назвал заявления Безуглой недопустимыми во время вооруженного конфликта.

«Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!» — заявил Олещук.

Как пишет украинское издание «Страна», Безуглая критиковала экс-командующего ВС ВСУ не только за крушение F-16. Также она обвиняла руководство Воздушных сил в фальсификации статистики о сбитии российских ракет, в плохом ремонте средств ПВО и в провале подготовки к принятию F-16.

Кто такой Николай Олещук

Генерал-лейтенант Николай Олещук родился 25 мая 1972 года в Луцке. Он окончил Житомирское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Харьковский военный университет и Национальный университет обороны Украины.

С 1994 года Олещук служил в различных подразделениях украинских войск противовоздушной обороны. С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя начальника штаба Воздушного командования «Юг», затем был замначальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

С 2016 по август 2021 года Олещук был начальником штаба — первым заместителем командира новосформированного Воздушного командования «Восток». Командующим Воздушных сил ВСУ был назначен 9 августа 2021-го. Награжден различными медалями и орденом Богдана Хмельницкого III степени, носит звание «Герой Украины».