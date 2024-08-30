«Фашизм у него внутри»: экс-игрок «Локомотива» призвал убивать мирных граждан России СК РФ завел дело на бывшего футболиста Алиева после его призыва убивать русских

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины, уроженец Хабаровска Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей Курской области. Экс-президент красно-зеленых Николай Наумов в комментарии «Газете.Ru» назвал Алиева безбашенным и непредсказуемым, заявив о его жестокости. В свою очередь адвокат Максим Калинов допустил, что экс-футболиста могут объявить в международный розыск. СК уже завел уголовное дело на Алиева по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирное население на территории Курской области. Об этом футболист заявил на видео в своих социальных сетях.

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Алиев — уроженец Хабаровска, а его мать проживает в Курске. Она заявила, что в настоящее время не общается с сыном.

«Вообще не держу связь, и все», — цитирует Telegram-канал SHOT мать Алиева.

«Может быть объявлен в международный розыск»

Бывший футболист и ранее неоднократно публиковал антироссийские высказывания и заявлял о поддержке ВСУ. Пресс-служба СК РФ по Москве сообщила, что против Алиева заведено уголовное дело в связи с призывом к террористической деятельности.

«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в сообщении.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Алиева могут объявить в международный розыск. Таким образом, он может быть арестован на территории другого государства и экстрадирован в Россию.

«Однозначно, если он несколько раз высказывался, будет несколько эпизодов — даже если по одной статье.

В случае уголовного дела его могут объявить в международный розыск, арестовать и экстрадировать в Россию — если, например, он поедет отдыхать в Эмираты, его могут там арестовать»,

— считает Калинов.

«Абсолютно безбашенный человек»

Об Алиеве высказался бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов. Он заявил «Газете.Ru» о высоком футбольном уровне экс-игрока сборной Украины, добавив при этом, что Алиев склонен к жестокости, непредсказуем, ему свойственны «фашистские настроения».

«Он — абсолютно безбашенный человек, абсолютно непредсказуем. И вместе с [экс-игроком сборной Украины Артемом] Милевским они куролесили очень прилично. Он и в Москве пытался это делать. Мы понимали, что этого допускать нельзя, и старались его держать в ежовых рукавицах в плане дисциплины. У него и дома не ладилось с женой, насколько я помню: постоянные ссоры, скандалы. Все из-за злоупотребления алкоголем», — констатировал Наумов.

Функционер также рассказал, что «Локомотив» помог Алиеву восстановить российское гражданство.

«Мы восстановили ему российское гражданство — он же родился в Хабаровске и паспорт получал там.

По законам нашей страны, если первый паспорт российский, то паспортов других стран у него может быть сколько угодно, но Россия признает его своим гражданином, поскольку он от гражданства не отказывался. И у нас он числился как россиянин», — сказал Наумов.

Говоря о последнем высказывании Алиева, бывший руководитель «Локомотива» заметил, что не удивлен словами экс-футболиста.

«Его новое заявление? Я этому не удивляюсь. Жестокость у него в характере всегда была, и на поле, и в быту. Его жена жаловалась, что он к ней плохо относился. Ничего удивительного в этом нет. У него фашизм и экстремизм внутри сидит — уж не знаю, где его так воспитали», — заключил Наумов.