«Планомерная работа». Кремль объяснил аресты бывших заместителей Шойгу

В России продолжается череда громких дел против бывших заместителей министра обороны. Военный суд отправил в СИЗО генерала запаса Попова, который, по предварительным данным, построил себе дачу за счет парка «Патриот». Воровство в руководстве «Патриота» — одна из трех сфер, где идут проверки. Другие две — это тыловое обеспечение армии и военное строительство. Всего с апреля своих мест лишились шестеро замминистра обороны. Кремль подчеркивает, что речь не идет о кампании конкретно внутри Минобороны, и называет аресты «планомерной» борьбой с коррупцией.

Аресты бывших подчиненных экс-министра обороны Сергея Шойгу — следствие «планомерной работы» по борьбе с коррупцией, сообщил «Газете.Ru» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа», — сказал он.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли Шойгу о предполагаемых преступлениях своих заместителей. Пресс-секретарь уточнил, что не может поделиться «большими деталями».

«По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного, отдельно взятого человека в каждом случае», — подчеркнул представитель Кремля.

Самого Шойгу сняли с поста главы Минобороны в мае, его перевели на место секретаря Совета безопасности. Сразу шестеро его бывших заместителей лишились с должностей с апреля по июнь . Двое из них, Тимур Иванов и Павел Попов, теперь на скамье подсудимых по обвинениям в получении взятки или мошенничестве. Причины увольнения еще четверых (Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова) не разглашались. Кроме того, в числе подозреваемых еще один бывший заместитель главы МО Дмитрий Булгаков, которого уволили еще осенью 2022 года, а задержали в июле.

«Чистки Минобороны России пока идут по трем линиям. Проверяют тыловое обеспечение армии <...> Это наследие Дмитрия Булгакова. Ведется аудит «наследства» Тимура Иванова <...> в плане военного строительства и военного имущества копать и копать <...> Разбирают, сколько же там наворовали при строительстве парка «Патриот», — оценивал Telegram-канал «Рыбарь».

При этом канал отмечал, что «в единочасье всех пересажать не получится», это нарушит работу Минобороны. По версии «Рыбаря», по некоторым подозреваемым также пока «нет команды».

Кремль публично выступает против того, чтобы называть происходящее «чистками», то есть какой-то организованной компанией. Песков указывал, что борьба с коррупцией продолжается во всех ведомствах.

«Ни о какой компанейщине здесь, конечно, речи не идет», — говорил Песков.

Дело Попова

Экс-замглавы Минобороны генерала армии запаса Попова задержали по обвинению в мошенничестве с военно-патриотическим парком «Патриот» 29 августа, вечером того же дня военный суд арестовал его. Мужчина просил не заключать его под стражу, уверяя, что не собирается скрываться. Военному 67 лет, он указывал на проблемы со здоровьем. Однако суд не прислушался к этим доводам. Подозреваемый останется в московском СИЗО-2 «Лефортово» минимум до 29 октября .

«Попов ранее не был судим. Поэтому, в соответствии с установленными правилами, его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием», — уточнили в правоохранительных органах.

В рамках дела следствие арестует его имущество. Это дорогостоящие машины и земельный участок в Подмосковье.

«Но сначала будет проведена оценка ущерба по делу», — уточнили в силовых структурах.

Последняя известная декларация Попова — за 2019 год, по ней у генерала было почти 3 тыс. кв. м. в собственности, включая квартиру площадью 72,8 кв. м. Автомобиль у мужчины был только один, Mercedes A200. Во время текущего расследования выяснилось, что сейчас Попов и его семья владеют «многочисленными объектами недвижимости» в престижных районах Москвы, Подмосковья и Кубани, их общая стоимость составляет более 500 млн руб.

«Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — заверило следствие.

Как воровали в «Патриоте»

По версии следствия, Попов «принуждал» бизнесменов, которые сотрудничали с «Патриотом», бесплатно строить ему дачу, а потом содержал ее на украденные у парка деньги. Усадьба генерала занимает около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Сам он отвергает обвинения.

«Попов свою причастность отрицает, парком он не руководил», — сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

Официально в подчинении Попова были управления по инновационным технологиям и военный научно-исследовательский испытательный центр робототехники. Он также курировал строительство Национального центра управления обороной, «Патриота» и главного храма Вооруженных сил. Источники газеты «Ведомости» сообщили, что Попов большую часть времени занимался делами «Патриота» и технополиса «Эра».

Руководство «Патриота» задержали в начале августа. Директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и краже более 30 млн руб. бюджетных средств. Предварительно, оба дали показания на Попова. Против последнего также завели дело о мошенничестве.

Отдельно на Попова подал в суд экскурсовод «Патриота».

«Первоначально мужчина в 2023 году хотел привлечь к ответственности министерство культуры. В иске он перечислил многочисленные нарушения условий хранения музейных экспонатов, о чем якобы неоднократно информировал администрацию... После этого мужчина подал подал гражданский иск к руководству парка «Патриот», в котором указал, что с 2020 года просил о личной встрече с руководителями и направлял личное обращение на имя замминистра обороны», — передает РИА Новости.

Минкультуры в ответ сообщало, что никаких заявлений об угрозе сохранности экспонатов музея в ведомство не поступало, а сам экскурсовод не привел суду доказательства, что он их отправлял. Что касается иска к руководству «Патриота», его тоже не удовлетворили. Суд постановил, что обращения мужчины рассматривали и отвечали на них, а то, что его не устраивали ответы, не нарушает закон. В итоге весной 2024 года экскурсовод подал иск лично на Попова, «на сентябрь была назначена беседа», резюмирует агентство.