«Мать сгорела, и у него поехала крыша»: судимого бойца СВО подозревают в двойном убийстве в Чусовом Дважды судимого бывшего бойца СВО подозревают в двойном убийстве в Чусовом

В Пермской области вернувшийся после СВО убийца подозревается в том, что лишил жизни молодую девушку и ее ребенка. Два года назад мужчину уже осудили за изнасилование и убийство местной медсестры, однако мужчина завербовался в «Вагнер», пробыл на фронте несколько месяцев и приехал домой (по одной из версий, подстроив свое ранение). Знакомые рассказывают, что у подозреваемого еще до СВО «поехала крыша», а местные жители сами начали его поиски.

В Пермской области ранее судимый за жестокое убийство участник СВО подозревается в убийстве девушки и ее ребенка, написал 59.ru.

Тела с признаками насильственной смерти нашли вечером 29 августа в квартире города Чусовой. Погибла женщина 1996 года рождения и ее дочь 2017 года. Подозреваемый исчез, сейчас мужчину ищут.

«В соцсетях стали распространять ориентировку на Артема Бучина. Его ранее осудили на 20 лет колонии за убийство медсестры», — уточнило Ura.ru.

Пермская полиция опубликовала в своем Telegram-канале объявление о розыске. В нем говорится, что преступнику от 25 до 30 лет, это рыжий мужчина славянской внешности, среднего телосложения. Последний раз его видели в Чусовом. О том, что это бывший военный, не сообщается. В качестве особой приметы указана хромота.

«По слухам, на спецоперации он сам нанес себе ранение, чтобы его комиссовали», — отметило Ura.ru.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Максимальное наказание — до пожизненного лишения свободы.

На фоне новостей жители Чусового, хорошо знающие Бучина из-за его прошлого громкого убийства, активно помогают в его поисках: сами печатают листовки с данными о подозреваемом, которые расклеивают по городу и оставляют в магазинах, патрулируют окрестности.

«Очень много неравнодушных людей присоединились к поискам, ездят на машинах, осматривают заброшенные места», — рассказала 59.ru местная жительница.

Смерть перед свадьбой

Погибшую девушку звали Екатерина. Вероятно, она познакомилась с подозреваемым, когда тот сидел в колонии. У нее уже была маленькая дочка, с которой женщина жила в общежитии.

«Девушка была очень спокойная, милая. Хорошая мама, у дочери было все необходимое. Не пила, не курила. И компаний плохих никогда с ней не видела», — поделилась с «Газетой.Ru» знакомая погибшей Мария (имя изменено).

Екатерина признавалась, что «переписывается с зэком», но не называла его имени.

«Но когда съезжала из общаги, сказала, что будет с любимым жить в старом городе», — вспомнила Мария.

К избраннику женщина съехала в 2019 году, они поженились, а спустя примерно три года он изнасиловал и убил местную медсестру. После этого девушка с ним развелась, но пара продолжила общаться, сообщила «Газете.Ru» знакомая подозреваемого Ирина (имя изменено).

«Все время после, когда он был на СВО, они общались... Он говорил, что она смерти ему постоянно желала. Потом, когда вернулся в Чусовой, перестал писать мне, так как она очень ревнивая. Знаю только, что она всегда ему писала гадости. Только понять не могу, зачем жила дальше с ним», — описала Ирина.

В ближайший понедельник, 2 сентября, пара собиралась снова расписаться. У них остался общий сын, сейчас он у родственников убитой девушки.

«Мальчику около трех лет. Родственники переживают, что ребенок мог видеть убийства», — передал 59.ru.

Убийца и «хороший парень»

Известно, что Бучин из неблагополучной семьи, родители пили. В его взрослом возрасте они развелись, мать погибла при пожаре.

«Родители, мать была очень зависима от алкоголя, отец в принципе тоже. У него был инсульт уже четыре раза, как я знаю, и он все равно дальше пьет. Мать у него погибла, сгорела, и все, у него (Артема. — «Газета.Ru») крыша поехала. Он неадекватный стал» , — описывали Бучина знакомые.

В то же время жительница дома, где вырос Бучин, помнит его как хорошего человека.

«Мы его рыжим звали... Жалко мне его, парень вообще хороший. Он никогда плохого слова не скажет. Вежливый такой, не видно, чтоб он ходил пьяный, дрался с кем-нибудь», — рассказывала соседка.

Еще до СВО Бучин служил в армии, где получил контузию из-за случайного стечения обстоятельств. После этого, со слов его бывшей девушки, парня могло «переклинить».

«Учения у него были, на праздник взорвали [что-то], и он случайно был рядом. Рядом с ним гранаты взрывались, его откинуло. И он еще дня два ничего не слышал, и у него звон был в ушах», — поделилась девушка.

В 21-летнем возрасте Бучин уже сидел за грабеж с применением насилия (или угрозой его применения). Также год и семь месяцев пробыл в колонии за неуплату алиментов (всего у мужчины на тот момент было трое детей от разных женщин). Выйдя на свободу после отбытия наказания за грабеж, он изнасиловал и убил медсестру спустя всего пару месяцев.

Тогда жертвой стала 23-летняя жительница Чусового Татьяна Рекутина. В конце августа 2022-го она ушла из дома в клуб и пропала, спустя два дня труп, прикрытый ветками, обнаружили на окраине города, рядом был окровавленный камень. У Рекутиной остался годовалый ребенок. Убийцу быстро задержали, он признался в преступлении своей тогдашней сожительнице.

Выяснилось, что погибшая наткнулась на Бучина рано утром, когда шла по улице, и попросила помочь найти остановку. Согласно заключению суда, оба на тот момент были пьяны. После преступления парень хотел покончить с собой, в суд его привозили с перебинтованной рукой.

«Он суицидник в принципе. Он еще до этого совершать пытался [суицид], у него очень сильные склонности есть», — описывала мужчину бывшая подруга.

Однако психиатрическая экспертиза после задержания Бучина признала его вменяемым. Прокурор просил пожизненное наказание, но в итоге молодого человека приговорили к 20 годам колонии строгого режима и обязали выплатить родным жертвы несколько миллионов рублей. Из нового срока Бучин не просидел и года, так как в августе 2023-го завербовался на СВО через ЧВК «Вагнер». Уже осенью того же года он вернулся в родной Чусовой с помилованием, платить семье убитой перестал.

«Я его никогда не оправдывала. Сама очень боюсь, так как тоже трое детей. Лишь бы опять не взяли на СВО и не помиловали», — призналась «Газете.Ru» знакомая Бучина.