Это не приведет к войне с Россией: глава дипломатии ЕС призвал разрешить ВСУ удары вглубь РФ Боррель: никто в ЕС не хочет воевать с РФ, но Украине нужна поддержка

На Западе все чаще говорят об отмене ограничений на удары ВСУ вглубь России иностранным оружием. Нидерланды уже разрешили Украине перенести полученное от королевства вооружение в Курскую область и пообещали ВСУ истребители F-16, позволив применять их против любых военных объектов. В то же время ЕС пока не может коллективно снять ограничения по ударам из-за сопротивления некоторых стран. Украина на этом фоне связала провалы ВСУ с нерешительностью союзников.

«Провоенная позиция» ЕС

Если Запад снимет ограничения на использование иностранного вооружения против России, это не вызовет прямую войну с Москвой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — сообщил дипломат.

Боррель — один из тех, кто активно призывает убрать ограничения для ВСУ по ударам вглубь России. На фоне встречи глав МИД дипломат попросил страны ЕС «войти в положение» Украины и уравнять ее возможности по атакам с российскими. Однако пока Европе не удается согласовать общее решение насчет снятия ограничений. По этой причине каждое государство может самостоятельно устанавливать для ВСУ правила использования своего вооружения, отметил после заседания Боррель.

«Да, мы обсуждали решение об отмене ограничений по радиусу применения оружия, предоставленного Украине. Вывод таков, что это национальное решение. Каждая страна ЕС будет принимать меры, которые сочтет правильными», — сказал он накануне.

По последней информации, Латвия, Польша, Франция, Швеция и Нидерланды высказались за полное снятие ограничений для украинской армии. Последняя страна при этом открыто разрешила ВСУ разместить полученное от нее оружие в Курской области. Кроме того, Великобритания готова позволить использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ, если этот шаг поддержат еще три государства (Франция, Германия и США).

Против отмены ограничений выступает Словакия. Решение некоторых европейских стран раскритиковала и Венгрия, ее министр иностранных дел Петер Сийярто назвал происходящее в ЕС «военным психозом».

«Большинство стран Европейского союза вместе с элитой Брюсселя и здешними бюрократами занимают абсолютную провоенную позицию. Этот военный психоз сохранится в ближайшие месяцы», — предостерег Сийярто.

По законам войны

Глава голландского Минобороны Рубен Брекельманс уточнил, что ВСУ могут перенести нидерландское оружие на территорию России и атаковать любые военные объекты, но не гражданские. По мнению королевства, это не нарушает «законы войны».

«Законы войны гласят, что если Украина подвергается нападению со стороны России, она может атаковать военные объекты. Например, если из России запустят ракеты, F-16 может перехватить их над РФ», — пояснил Брекельманс.

Среди законных целей министр назвал российские аэропорты, откуда взлетают атакующие Украину истребители.

«Заявление поразительное, поскольку другие страны более осторожны, опасаясь эскалации со стороны России», — оценило выступление министра издание Brabants Dagblad.

Брекельманс отмечал, что в целом среди союзников идут дискуссии на тему того, «какое пространство действия предоставить» украинской армии. Он подчеркнул, что сама Россия проводит все более интенсивные атаки на все больших расстояниях. Поэтому на Западе следует разобраться, «что нужно Украине для защиты». Командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Айхельсхайм в то же время заявлял, что США отчасти согласны с королевством, хотя и не дают Украине полной свободы в применении оружия в России.

«У них есть другие ограничения, но они и поставили другие системы вооружения. В любом случае, мы одинаково хотим, чтобы Украина выиграла. Я думаю, что мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло», — сказал он.

Айхельсхайм также сообщал, что его страна никак не ограничила по дальности использование F-16, которые передают ВСУ. Всего Нидерланды обещали отдать 24 истребителя. Сколько из них уже у Киева, не разглашается.

Само вторжение Украины в Курскую область в Нидерландах оценивают положительно. Айхельсхайм назвал его блестящим с практической точки зрения:

«Украина должна действовать иначе, чем раньше, потому что сейчас фронт стал статичным. Я очень хорошо понимаю с военно-оперативной точки зрения, почему Украина пытается поступать таким образом… По крайней мере, это начало стратегической корректировки борьбы России и Украины».

По его мнению, таким образом ВСУ «создали дилемму» для Кремля. Айхельсхайм предположил, что Киев сможет использовать захваченную территорию как разменную монету на переговорах или заставить РФ перебросить в регион силы из Донбасса и ослабить его (сейчас этого не происходит, российская армия, наоборот, продолжает успешно наступать).

«Не надо жаловаться на Украину»

На неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза приехал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который во время визита резко раскритиковал союзников за промедление. Он потребовал «наконец снять ограничения» на удары по законным военным целям в России, при этом отметив, что подобное решение главным образом за США и Великобританией, а также Францией. Также Кулеба осудил задержки с поставками западного оружия ВСУ. Особенно Киеву не хватает установок Patriot, которые союзники все еще не могут передать в обещанном количестве.

«Конечно, новое оружие, которое мы разрабатываем сами, придает нам уверенности. Но успехи Украины в этой области не должны служить оправданием для стран-партнеров не поставлять нам аналогичное оружие... Мы можем добиться успеха, только действуя сообща», — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что западные страны должны помочь перехватывать российские ракеты над Украиной. Он отметил, что Киев обсуждает этот вопрос с НАТО, но «пришло время принять решение». Аргументируя свою позицию, Кулеба упомянул последние массированные обстрелы украинской энергетики ракетами и беспилотниками.

В целом, по словам министра, с начала конфликта нерешительность союзников является одной из главных проблем для Украины. Глава МИД обвинил Запад в том, что тот слишком боится эскалации.

«Успех России зависит от одного — от готовности партнеров принимать смелые решения. Если решения принимаются, то Украина успешна на земле. Если же они не принимаются, то не надо жаловаться на Украину, жалуйтесь на себя».