«США нам не друзья»: что в России ждут от Трампа Сенатор Джабаров: Трамп может прекратить бесконечную помощь США для Украины

Трамп официально стал кандидатом от республиканцев на грядущих выборах президента. Политик, переживший покушение, также назвал имя своей «правой руки» — кандидатом в вице-президенты США будет сенатор Джей Ди Вэнс. Атака на Трампа спровоцировала резкий взлет его рейтингов, смятение в лагере демократов и разговоры о гарантированной победе республиканца в ноябре. Что думают в России о возвращении экс-президента США в Белый дом — в материале «Газеты.Ru».

15 июля на национальном съезде Республиканской партии Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты. Он также объявил своего кандидата на пост вице-президента. Им стал 39-летний сенатор из штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Трамп прибыл в город в день начала съезда, хотя изначально собирался приехать лишь к завершению встречи. Свой график Трамп скорректировал после покушения на его жизнь на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил ранение уха, но избежал каких-то более серьезных травм.

«Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. <...> Я не должен был находиться здесь, я должен был погибнуть», — говорил Трамп после атаки и добавлял, что она была бы успешной, если бы он не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах.

Путь в Белый дом?

Покушение на Трампа, мягко говоря, спутало все карты его противнику, действующему президенту США Джо Байдену. По информации источников Newsweek, в Демократической партии не могут согласовать дальнейшую стратегию и думают о приостановке предвыборной кампании главы Белого дома.

Официальная риторика Байдена уже изменилась, в обращениях к нации президент призывает к спокойствию и снижению градуса насилия, хотя недавно сам называл Трампа настоящей угрозой национальной безопасности США и чуть ли не всему миру. Параллельно с этим закрылось одно из уголовных дел против экс-президента США, а именно разбирательство во Флориде, связанное с якобы ненадлежащим хранением секретных документов.

Politico отмечает позитивный настрой в рядах Республиканской партии. Издание пишет, что эффект от нападения рассматривают как приближение победы Трампа на выборах. Согласно опросу PredictIt, его шансы на выигрыш в ноябре выросли с 61% до 67%.

Прогнозируют успех республиканца и в России. Как заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Трамп уже вышел победителем из выборов.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — написал Медведев в соцсети X, не уточнив при этом, выгодно ли Москве возможное возвращение политика в Белый дом.

«Разницы нет»

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года признавал, что для Москвы более позитивный вариант — переизбрание Байдена. По его словам, это связано предсказуемостью нынешнего президента США.

«Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — говорил Путин.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские сенаторы убеждены, что особых изменений в отношениях Москвы и Вашингтона ждать не приходится вне зависимости от того, кто будет главой Белого дома. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что именно для России между Трампом и Байденом не так много различий.

«Для России, ее политического курса и задач, решаемых на данный момент, большой разницы между Трампом и Байденом не существует. Есть какие-то интерпретации, различные версии в этом отношении, но это не более чем гипотезы. Жизнь намного понятнее и труднее. Покушение на Трампа показало, что общество в США больное, его нужно лечить от насилия и каких-то террористических замашек. Традиции подобного рода ведут к довольно темным мероприятиям и событиям», — пояснил сенатор.

close Кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Сотрудники Секретной службы окружают экс-президента США Дональда Трампа после покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что именно Трамп был рекордсменом по антироссийским санкциям до прихода Байдена.

«Единственный позитивный момент тут в том, что Трамп во время своего президентства не начал ни одной войны. Надеюсь, что если он вернется в Белый дом, то прекратит бесконечную военную помощь Украине и подтолкнет киевский режим к идее мирных переговоров с Россией. Трамп человек не совсем предсказуемый, но отношения России и США вряд ли могут стать хуже, чем сейчас при Байдене», — добавил сенатор.

«Надо рассчитывать на себя»

В Госдуме по-разному смотрят на возможные выгоды от прихода Трампа к власти. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ожидает от возвращения республиканца в Белый дом каких-то позитивных сдвигов по украинскому треку.

«Если говорить о победе Байдена, в которую теперь мало кто верит, то у него нет необходимости каких-то изменений по Украине. У Трампа же переходный период будет обязательно, чем мы можем воспользоваться. Пока он будет идти, скорее всего, будут заторможено финансирование, введены ограничения на поставки каких-то видов вооружения, чтобы продемонстрировать миролюбие нового президента. Останется Байден — поводов для ограничений в отношении Украины не будет. В этом смысле Трамп выгоден России», — отметил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Принципиально Трамп и Байден не отличаются, продолжил Затулин, так как в целом Соединенные Штаты — не друг России. Затулин считает, что многие в недрах американского политического класса видят главным врагом Китай, но наказывать предпочитают Москву, в том числе для «устрашения» Пекина.

В то же время первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» констатировал, что России не нужно ориентироваться на возможное возвращение Трампа в Белый дом.

«Нужно рассчитывать только на себя, а не на Трампа или еще кого-то. Нам все равно, кто победит на американских президентских выборах. Другое дело, что всем американцам нужно очень хорошо задуматься и посмотреть на связь определенных событий. Покушение на премьера Словакии [Роберта Фицо], нападение на Трампа и теракт в Crocus City Hall. Все это действия одной и той же цепочки. Пусть думают в США, что говорит [глава разведки Украины Кирилл] Буданов, кому он угрожает и для кого это выгодно», — резюмировал депутат.