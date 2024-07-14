«Пережил нападение — победил на выборах»: что означает покушение на Трампа Политолог Блохин: покушение на Трампа даст ему преимущество на выборах

Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик выжил и успел вскинуть кулак на радость толпы своих сторонников и СМИ. Человек, стрелявший в экс-президента, был убит. Нападение вызвало волну осуждения со стороны различных мировых лидеров и внутри США. Чем обернется провальная попытка покушения на лидера президентской гонки и как бы ударила по Соединенным Штатам его гибель — в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США Дональд Трамп находится под защитой после покушения на его жизнь во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. В результате атаки 20-летнего местного жителя политик-республиканец был ранен в правое ухо, один из посетителей мероприятия погиб и еще двое попали в больницу в критическом состоянии.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся к трибуне, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал рукой, сжатой в кулак. Снимок Трампа с окровавленным ухом в окружении сотрудников Секретной службы получил особое внимание СМИ и пользователей социальных сетей.

close Кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Нападение вызвало волну осуждения со стороны различных мировых лидеров и внутри США. Раскритиковал покушение и действующий глава Белого дома Джо Байден, основной конкурент республиканца в президентской гонке. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который сам пережил нападение стрелка в мае, заявил, что сценарий атаки на Трампа был выполнен «как под копирку».

«Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть. Когда им это не удается, они подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», — отметил словацкий политик.

По информации ФБР, стрелком оказался Томас Мэтью Крукс, родившийся в городе Бетел Парк в Пенсильвании. В ведомстве уточнили, что нападавший был зарегистрирован в списках избирателей как сторонник Республиканской партии. Мотивы Крукса, стрелявшего в Трампа, в настоящее время неизвестны. Он был ликвидирован Секретной службой США.

«Сакральная жертва»

Реакции на покушение в США возникают разные. Миллиардер-предприниматель Илон Маск восхищается крутостью Трампа, сравнивая его с Теодором Рузвельтом и одновременно с этим предрекая Америке «опасные времена». Кто-то вспоминает убийство Роберта Кеннеди в июне 1968 года, а республиканцы открыто обвиняют в атаке демократов. К примеру, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заметила, что Демпартия на протяжении многих лет «демонизировала» самого политика и его сторонников.

«Демократы и СМИ виноваты в каждой капле пролитой сегодня крови. На протяжении многих лет они демонизировали его и его сторонников. Сегодня кто-то попытался устранить лидера «Америки прежде всего» и величайшего президента всех времен», — уверена республиканка.

При этом, как пишет Politico, в Республиканской партии многие предрекают Трампу победу на выборах. Издание указывает, что нападение на политика рассматривается как его фактический выигрыш в кампании и фактор серьезного влияния на избирателей.

«Президент Трамп пережил это нападение — он только что победил на выборах», — заявил изданию конгрессмен-республиканец Деррик ван Орден.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что атака на Трампа и правда усиливает его позиции на выборах. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что покушение добавляет республиканцу очков, хотя его и так можно назвать очевидным фаворитом гонки.

«Он обходит Байдена по рейтингам в большинстве опросов, в том числе в ключевых колеблющихся штатах.

Покушение на него добавляет ему очков, потому что он предстает перед всей Америкой как жертва и мученик за свои убеждения и взгляд. То есть его рейтинги подрастут. Если вскроются связи стрелка с какими-то продемократическими движениями вроде антифа или BLM («Жизни черных важны»), то это дополнительно ударит по Демпартии», — пояснил эксперт.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин допустил, что это событие может стать ключевым фактором для всей избирательной кампании, затмив дебаты и судебные дела против Трампа.

«В результате покушения в глазах простых американцев он превращается в сакральную жертву, мученика политической системы США. Теперь каждый избиратель будет делать выбор, вспоминая об этом. В свой первый президентский срок политик обещал разобраться с «вашингтонским болотом». Теперь в глазах простых людей расправиться с Трампом пытается так называемое глубинное государство», — добавил эксперт.

А замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов возложил ответственность за нападение на Трампа на Белый дом.

«Вина лежит на администрации Байдена. Ее экзальтированная риторика о том, что Трамп — угроза для национальной безопасности США номер один и он может уничтожить американскую демократию с приходом к власти, не могла не радикализовать настроения среди его противников. Особенно когда шансы на победу республиканца кратно возрастают из-за все более очевидной недееспособности Байдена. Нельзя исключать и причастность американских спецслужб к произошедшему», — указал эксперт.

Внутренние риски

Покушение на Трампа произошло на фоне не самой лучшей ситуации у его конкурента Джо Байдена. Действующий президент США страдает от падения рейтингов после провальных дебатов с республиканцем в конце июня, разговоров о его профнепригодности и обсуждения его возможной замены на выборах в его собственной Демократической партии.

Важным моментом можно считать и то, что Трампа попытались убить незадолго до съезда Республиканской партии. Мероприятие стартует 15 июля, его главная цель — официальное выдвижение политика в качестве кандидата в президенты на выборах в ноябре. Конкурентов в партии у Трампа никаких нет: все, кто боролся с ним за номинацию, остановили кампании в его пользу.

С точки зрения американиста Малека Дудакова, если бы покушение на политика закончилось его гибелью, то съезд Республиканской партии оказался бы в состоянии полнейшего хаоса.

«Вероятно, был бы какой-то открытый конвент, где они могли бы выбрать нового кандидата среди популярных политиков. В целом мы наблюдаем рост уровня политического насилия в США.

Примерно 40% сторонников Трампа и Байдена готовы с оружием в руках бороться за власть. Не исключено, что такие попытки нападений и покушений будут еще происходить до выборов. А после избирательной кампании, скорее всего, можно ждать массовых беспорядков», — заключил эксперт.

По мнению Константина Блохина из Центра исследований проблем безопасности РАН, убийство Трампа, вероятно, привело бы выходу на улицы американских городов всех его потенциальных избирателей.

«Многие из них имеют на руках большое количество оружия, так что можно было бы ожидать довольно сильных волнений в обществе. Вероятно, распад США или гражданскую войну гибель политика бы не спровоцировала, но протесты и нестабильность — могла бы», — подчеркнул он.

С этим частично согласен и Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ. Он не исключил, что успешное покушение на Трампа привело бы к настоящему «взрыву» внутри Соединенных Штатов.

«Это событие все бы восприняли как попытку устранить политического оппонента, который гарантированно идет к победе. Не исключено, что [в США] не только начались бы протесты, но и прошла бы серия насильственных акций. Гибель Трампа спровоцировала бы серьезный кризис в Республиканской партии, так как сейчас она отцентрована на его фигуру», — резюмировал эксперт.