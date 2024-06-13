«Его глазами вы смотрели на войну 10 лет»: в Донбассе после атаки дрона погиб оператор Кожин

Оператор НТВ Валерий Кожин, получивший ранение в Донбассе, умер в больнице, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Позже информацию подтвердил и телеканал.
«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненный сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении НТВ.
Журналисты канала — Кожин и военкор НТВ Алексей Ивлиев — были атакованы неподалеку от поселка Гольмовский. По предварительным данным, ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона.
Кожин и Ивлиев приехали в поселок, чтобы снять репортаж об обстрелах мирных жителей. После ранения их оперативно доставили в горловскую городскую больницу №2.
«В больницу с ранениями также были доставлены несколько военных с тех позиций, где журналисты снимали репортаж. Все они находятся в состоянии разной степени тяжести», — передал НТВ.
Состояние получившего ранение корреспондента Ивлиева стабильно.
«Прооперировали, медики добиваются полной стабилизации его состояния, готовят к эвакуации», — рассказали ТАСС в оперативных службах региона.
Следственный комитет России намерен установить обстоятельства ранения журналистов НТВ.
«Целенаправленная охота»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов и подчеркнула, что они не впервые «оказываются под прицелом». Дипломат при этом выразила надежду на то, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить».
«Мы молимся за наших журналистов и желаем им сил, чтобы они смогли поправиться. Мы надеемся, что их удастся спасти», — сказала Захарова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов (ЮНЕСКО, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов) в связи с произошедшим «с целью придания гласности варварским действиям ВСУ».
«В своем ежегодном Докладе за 2023 год вместе с коллегами предложила присваивать журналистам, работающим в зоне СВО, статус ветерана военной журналистики. Сейчас это весьма актуально», — добавила омбудсмен и выразила соболезнования родным и близким Кожина.
Минцифры России пообещало оказать всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов.
«Он (Кожин. — «Газета.Ru») никогда не боялся идти на передовую, чтобы миллионы людей могли видеть главные события его глазами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия, желаю здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи», — говорится в обращении главы ведомства Максута Шадаева в Telegram.
Cоболезнования в связи с гибелью оператора НТВ также выразил глава ДНР Денис Пушилин:
«К сожалению, жизнь Валерия Кожина оборвалась из-за тяжелых ранений, полученных при исполнении профессионального долга».
Председатель регионального отделения Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко обвинил ВСУ в том, что те ведут «целенаправленную охоту» за репортерами.
«Наши военкоры максимально соблюдают наставления, касающиеся безопасности, но, к сожалению, со внезапно появляющимися дронами все предусмотреть невозможно», — признал Петренко.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что международная организация выступает против любых нападений на журналистов.
«СМИ должны иметь право осуществлять свою деятельность беспрепятственно и без вреда для здоровья», — подчеркнули в ООН.
«Показывал войну — это тоже профессия»
Валерию Кожину было 46 лет. Из них 18 он проработал на НТВ, куда в 2006 году пришел в должности звукооператора-техника, а затем стал телеоператором. Журналист долгое время работал в Сирии, а также в ДНР и ЛНР.
«Скончался в результате ранений военный оператор НТВ. Военный, потому что работал на войне. Зрители видели его глазами беду, что началась на Украине в 2014 году. То есть его глазами вы смотрели на войну на Украине 10 лет», — написал о коллеге военкор Евгений Поддубный.
«Вы скажете, не воевал? Воевал, как умел лучше всего. Показывал войну — это тоже профессия», — заключил он.
Кожин был награжден медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, имел медаль участника военной операции в Сирии.