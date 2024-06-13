«Его глазами вы смотрели на войну 10 лет»: в Донбассе после атаки дрона погиб оператор Кожин Умер оператор НТВ Кожин, раненный при обстреле ВСУ в Горловке

46-летний журналист НТВ Валерий Кожин, десять лет освещавший боевые действия, умер в результате атаки дрона во время работы над репортажем в Донбассе. Его коллега прооперирован, его готовят к эвакуации. МИД РФ счел произошедшее «целенаправленной атакой», а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уже обратилась в ЮНЕСКО, управление Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ.

Оператор НТВ Валерий Кожин, получивший ранение в Донбассе, умер в больнице, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Позже информацию подтвердил и телеканал.

«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненный сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении НТВ.

Журналисты канала — Кожин и военкор НТВ Алексей Ивлиев — были атакованы неподалеку от поселка Гольмовский. По предварительным данным, ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона.

Кожин и Ивлиев приехали в поселок, чтобы снять репортаж об обстрелах мирных жителей. После ранения их оперативно доставили в горловскую городскую больницу №2.

«В больницу с ранениями также были доставлены несколько военных с тех позиций, где журналисты снимали репортаж. Все они находятся в состоянии разной степени тяжести», — передал НТВ.

Состояние получившего ранение корреспондента Ивлиева стабильно.

«Прооперировали, медики добиваются полной стабилизации его состояния, готовят к эвакуации», — рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

Следственный комитет России намерен установить обстоятельства ранения журналистов НТВ.

«Целенаправленная охота»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов и подчеркнула, что они не впервые «оказываются под прицелом». Дипломат при этом выразила надежду на то, что представители ООН «найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и это осудить».

«Мы молимся за наших журналистов и желаем им сил, чтобы они смогли поправиться. Мы надеемся, что их удастся спасти», — сказала Захарова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы, наделенные мандатом защиты журналистов (ЮНЕСКО, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов) в связи с произошедшим «с целью придания гласности варварским действиям ВСУ».

«В своем ежегодном Докладе за 2023 год вместе с коллегами предложила присваивать журналистам, работающим в зоне СВО, статус ветерана военной журналистики. Сейчас это весьма актуально», — добавила омбудсмен и выразила соболезнования родным и близким Кожина.

Минцифры России пообещало оказать всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов.

«Он (Кожин. — «Газета.Ru») никогда не боялся идти на передовую, чтобы миллионы людей могли видеть главные события его глазами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия, желаю здоровья и сил тем, за чьи жизни сейчас борются врачи», — говорится в обращении главы ведомства Максута Шадаева в Telegram.

Cоболезнования в связи с гибелью оператора НТВ также выразил глава ДНР Денис Пушилин:

«К сожалению, жизнь Валерия Кожина оборвалась из-за тяжелых ранений, полученных при исполнении профессионального долга».

Председатель регионального отделения Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко обвинил ВСУ в том, что те ведут «целенаправленную охоту» за репортерами.

«Наши военкоры максимально соблюдают наставления, касающиеся безопасности, но, к сожалению, со внезапно появляющимися дронами все предусмотреть невозможно», — признал Петренко.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что международная организация выступает против любых нападений на журналистов.

«СМИ должны иметь право осуществлять свою деятельность беспрепятственно и без вреда для здоровья», — подчеркнули в ООН.

«Показывал войну — это тоже профессия»

Валерию Кожину было 46 лет. Из них 18 он проработал на НТВ, куда в 2006 году пришел в должности звукооператора-техника, а затем стал телеоператором. Журналист долгое время работал в Сирии, а также в ДНР и ЛНР.

«Скончался в результате ранений военный оператор НТВ. Военный, потому что работал на войне. Зрители видели его глазами беду, что началась на Украине в 2014 году. То есть его глазами вы смотрели на войну на Украине 10 лет», — написал о коллеге военкор Евгений Поддубный.

«Вы скажете, не воевал? Воевал, как умел лучше всего. Показывал войну — это тоже профессия», — заключил он.

Кожин был награжден медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, имел медаль участника военной операции в Сирии.