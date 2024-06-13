«Просто выведите войска»: глава МИД Британии назвал условие прекращения ударов ВСУ по России Глава МИД Британии Кэмерон: удары по РФ прекратятся после вывода войск с Украины

Удары западным оружием по российской территории прекратятся только тогда, когда ВС РФ покинут Украину, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Он подчеркнул, что у Киева должно быть право на самооборону, поэтому ВСУ могут бить по российским войскам, группирующимся на границе. В НАТО при этом не считают эскалацией разрешение Украине атаковать территорию РФ.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что удары западным оружием по территории России прекратятся, когда Москва отведет свои войска с территорий, которые Киев считает своими.

«Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска», — сказал он на брифинге для иностранных журналистов в Лондоне.

По его словам, право Украины на самооборону предполагает возможность применять свое оружие для ударов внутри своей страны и для ударов по ВС РФ, группирующимся на границе. Кроме того, дипломат анонсировал новый санкционный пакет против России. Ожидается, что об ограничениях объявят 13 июня.

Атаки по РФ — не эскалация

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 июня подчеркнул, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

«Самооборона включает поражение военных целей на территории РФ, это не является эскалацией», — подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном применении истребителей F-16 для атак на объекты на территории РФ.

Утром 13 июня Столтенберг прибыл в Брюссель, где состоится встреча министров обороны стран – членов НАТО. Накануне генсек сообщил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран-участниц альянса: «Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными».

Столтенберг напомнил, что Вашингтон на протяжении полугода согласовывал дополнительную помощь ВСУ, и отметил, что еще не все страны альянса поставили Киеву какое-либо оружие.

В Кремле сообщили, что введение обязательных поставок «вряд ли что-то меняет», потому что оружие итак поставляется Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом напомнил, что в НАТО есть страны, которые заявляли о нежелании принимать участие в этом процессе.

Удары «уже чувствуются»

31 мая Госдеп сообщил, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ВСУ ударов американским оружием по российской территории. По словам госсекретаря Энони Блинкена, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в свою очередь отметил, что американский лидер «осознает все последствия своего решения». Владимир Путин после этого заявил, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет «соответствующим образом реагировать».

13 июня на Украине подтвердили факты ударов по России западным оружием. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подчеркнул, что удары «уже чувствуются». По его словам, эти атаки улучшат ситуацию на фронте для республики. «Ни меньше ни больше», — подчеркнул глава ГУР.